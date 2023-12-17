Пожертвував собою заради життя інших: під Авдіївкою загинув військовий з Прикарпаття

17 грудня 2023, 16:52
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Джерело:

Галицька територіальна громада

Україна щодня втрачає своїх найкращих людей у боротьбі проти російського агресора. 17 грудня стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув військовий Володимир Михашула.

Він був родом з села Німшин Івано-Франківської області. На момент загибелі герою було 46 років.

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Володимир Михашула загинув на війні

Представники Галицької територіальної громади у некролозі висловили співчуття всім, хто знав полеглого військового. Там вказали, що для односельців загибель героя стала великою втратою.

Володимир назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, вірним сином українського народу та відважним воїном, прикладом патріотизму та самопожертви. Схиляємо голови у скорботі,
– мовиться у дописі.


Володимир Михашула загинув на Авдіївському напрямку / Фото Галицької територіальної громади

У сільській раді також зазначили, що дату похорону шановного героя повідомлять згодом. Вони закликали всіх жителів Німшина та сусідніх громад зібратися та віддати шану Михашулу та провести його в останню путь, віддавши при цьому найвищі почесті, на які він заслуговує.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника.

Тяжкі втрати України на війні

  • У Рівненській області 15 грудня попрощалися з військовим Інтернаціонального легіону Патапілі Хеваге Шеханом Ранішкою з позивним "Дантист". Він прийшов у ЗСУ у березні 2022 року, щоб звільнити Україну від російської окупації.
  • На війні в Україні також загинув і доброволець із Колумбії з позивним "Бед Бой". Він служив у добровольчому підрозділі Сухопутних військ "Карпатська Січ".
  • На фронті також загинув і юний фехтувальник Федір Єпіфанов. На момент загибелі йому було 19 років, а на фронті він пішов, коли йому виповнилося 18 років.
  • У боротьбі за свободу нашої держави також загинув і військовослужбовець ЗСУ В'ячеслав Тимченко. Він долучився до української армії добровільно, як і його син, і служив у війську стрільцем-зенітником.

Автор: Владислав Кравцов