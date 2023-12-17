Пожертвував собою заради життя інших: під Авдіївкою загинув військовий з Прикарпаття

Україна щодня втрачає своїх найкращих людей у боротьбі проти російського агресора. 17 грудня стало відомо, що на Авдіївському напрямку загинув військовий Володимир Михашула.

Він був родом з села Німшин Івано-Франківської області. На момент загибелі герою було 46 років.

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Володимир Михашула загинув на війні

Представники Галицької територіальної громади у некролозі висловили співчуття всім, хто знав полеглого військового. Там вказали, що для односельців загибель героя стала великою втратою.

Володимир назавжди залишиться в пам'яті тих, хто його знав, вірним сином українського народу та відважним воїном, прикладом патріотизму та самопожертви. Схиляємо голови у скорботі,

– мовиться у дописі.



Володимир Михашула загинув на Авдіївському напрямку / Фото Галицької територіальної громади

У сільській раді також зазначили, що дату похорону шановного героя повідомлять згодом. Вони закликали всіх жителів Німшина та сусідніх громад зібратися та віддати шану Михашулу та провести його в останню путь, віддавши при цьому найвищі почесті, на які він заслуговує.

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