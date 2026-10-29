У Херсоні трагічно загинув військовий і медійник Володимир Обертас

У Херсоні 27 жовтня загинув військовослужбовець та медійник з Олешок Володимир Обертас. Трагедія сталася в момент, коли чоловік допомагав у роботі журналістам.

Трагічгу звістку сповістив колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов у фейсбуці. Він назвав полеглого захисника людиною, яку в рідному місті знали чи не всі жителі.

Що відомо про захисника

За словами колишнього міського голови, Володимир тривалий час працював у пресцентрі міськради Олешок та був талановитим фотографом і відеооператором.

Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають всі, адже кращого фотографа та оператора відео годі було й шукати… Це людина, яка працювала у мене в пресцентрі, завжди веселий та доброзичливий,

– зазначив ексмер.

За його словами, загибель Володмира – велика втрата для багатостраждального міста. Адже чоловік часто знімав на камеру свята в дитсадках і школах, весілля та громадські заходи. Люди з нетерпінням чекали на його нові відео на YouTube.

Із самого початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Обертас пішов боронити країну до Сил оборони України.

Спершу він успішно керував дронами, а згодом перевівся до підрозділу зв'язків з громадськістю, ставши пресофіцером 34-ї окремої бригади морської піхоти.

У момент загибелі Володимир допомагав журналістам працювати.

Сьогодні Володимир допомагав журналістам працювати але сталася трагедія… Мій мозок просто відмовляється в це вірити… Скільки ще талановитих людей забере клята війна?,

– йдеться у дописі колишнього мера.

Як повідомляє видання "Район.in.ua", пресофіцер загинув внаслідок вибуху на вулиці Європейській. Володимир супроводжував представників медіа, коли стався вибух. Попередньо, спрацював вибуховий пристрій.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель військового зі Тернопільщини Бориса Гори. Він був відомим спелеологом, заснував туристичний клуб "Кристал" і навчав молодь мандрівництва.