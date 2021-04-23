Путін мріє про це, – Огризко розповів про можливе об'єднання Росії та Білорусі

Тема поглинання Білорусі Росією є для Володимира Путіна на першому місці. Однак самопроголошений президент Олександр Лукашенко цього не допустить.

Про це розповів український дипломат Володимир Огризко. Він зазначив, що поступове поглинання Білорусі Росією вже розпочалось.

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Про тактику Путіна щодо захоплення Білорусі

Огризко запевнив, що Путін використовує тактику поступового зближення. Він начебто поглинає Білорусь через економічну та безпекову системи, а згодом перейде й до політичних дій.

Він (Володимир Путін – 24 канал) мріє про об'єднання земель й про інші неадекватні речі. Поступове поглинання Білорусі є на його порядку денному,

– заявив Огризко.

Водночас протести у Білорусі, на думку дипломата, засвідчили, що там прокидається громадянське суспільство, хоч наразі й слабке. Втім такого простого приєднання, про яке мріяв Путін, вже не вийде.

Чи зможе Лукашенко протистояти

За словами Огризка, Лукашенко не буде опускати свою країну до рівня федерального округу Росії, а буде поступово протидіяти. Натомість невідомо, чи це йому вдасться. Наразі швидкого і реального приєднання – не буде.

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Дипломат запевнив, що Лукашенко намагається обманути Путіна. Зокрема, він обіцяє країні-агресору, що начебто приведе у порядок Конституцію, скличе Білоруські збори тощо. Однак насправді президент відтягує цей процес.

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Наслідки приєднання Білорусі до Росії для України

Натомість після того, як самопроголошений президент закінчить своє правління, Москві може вдатись "посадити на трон" свою маріонетку, зазначив Огризко. На його думку, ситуація може погіршитись і Білорусь швидше втрачатиме свою незалежність.

Для України – це проблема. Ми тримаємо оборону на північно-східному фронті, а якщо додати ще й північний кордон з Білоруссю – буде значно складніше і небезпечніше,

– пояснив він.

Огризко зазначив, що в інтересах України, щоб Білорусь залишалась незалежною від Росії, адже від Києва до білоруського кордону зовсім недалеко. Це створює нові проблеми та загрози.