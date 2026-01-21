Працював на ворога через мережу: СБУ підозрює в держзраді автора каналу "Ісландія" Петрова
- СБУ підозрює Володимира Петрова у державній зраді через підривну діяльність на користь Росії.
- Петрову інкримінують заперечення повномасштабного вторгнення, просування ідей відмови від державних символів України та підрив мобілізації.
Проти блогера та політтехнолога Володимира Петрова відкрили кримінальне провадження. Служба безпеки України підозрює його в державній зраді, а сам Петров потрапив у гучний скандал через неправомірне бронювання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму YouTube-каналі.
Дивіться також Називав українців "нацистами": СБУ розслідує заяви російського опозиціонера Волкова, – ЗМІ
У чому підозрюють Володимира Петрова?
Блогер та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров уже давно відомий як скандальна персона. Ще від 14 січня СБУ підозрює його в державній зраді. Нині мовиться про те, що Петров через свої ресурси допомагав Росії вести підривну діяльність проти України.
Зазначимо! Володимир Петров веде проєкти "Ісландія", "Школа корупції" та "Люмпен шоу".
Так Служба безпеки дізналася, що деякі публічні виступи Петрова мають ворожу риторику. Так він нібито заперечував повномасштабне вторгнення, говорив, що війна в Україні – це громадянська боротьба, а також вважав так звані "ЛНР" і "ДНР" державними утвореннями.
Також Володимир Перов міг просувати ідеї щодо відмови від українських державних символів та поширював матеріали, що були спрямовані на зрив мобілізації. Враховуючи ці факти, Петров отримав підозру в державній зраді. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна або без неї.
Ярослав Железняк розповів про роботу Петрова на користь Росії: дивіться відео
Скандал з бронюванням Володимира Петрова в "НВМК": що відомо?
У державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" проводять розслідування через неправомірне бронювання політтехнолога, наближеного до влади Володимира Петрова. Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова зазначила, що відомство відреагувало на ситуацію, адже бере до уваги цінності відповідальності, прозорості та поваги.
Після скандалу, який опублікували в мережі, Петров звільнився з "НВМК". Своє звільнення він не коментував, однак відомо, що це було його власне рішення.
Загалом Петров уже давно працює в українському інформаційному полі й поширює провокативні інформаційні кампанії.