Маленька Злата хоче до тата, який загинув на війні: щемливе відео
Джерело:Марія Петрук
Після початку цієї війни чимало дітей залишились без батьків. Серце не може не щеміти за долю малечі, якій важко поки зрозуміти, що насправді сталося з її татом чи мамою.
У мережі поширили відео, на якому маленька Злата просить маму відвезти її до татка, що загинув на війні. "Тато плаче", – каже дівчинка, пояснюючи це тим, що він: "Хоче до Златки".
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"До тата..."
Звати батька Злати – Володимир Петрук. Загинув він у липні 2023 року як боєць Національної гвардії України. Було йому всього 28.
Маленька Злата хоче до тата, але він загину на війні: дивіться відео з ТікТок-сторінки Марії Петрук
Поширила ролик Марія Петрук – дружина загиблого військового, мати Злати. Станом на вечір 2 лютого його уподобали майже 180 тисяч користувачів.
Ще вчора я пів ночі заливалась сльозами від того, наскільки ж сильно скучила за твоєю посмішкою, твоїм голосом… А сьогодні Златка з самого ранку проситься до тебе,
– пише під відео дружина загиблого бійця.
Також Марія Петрук зазначає: "Казала (Злата – 24 Канал), що ти плачеш, бо хочеш до неї додому… І я плачу, бо хочу, щоб ти до нас повернувся. Але, на жаль, ти вже там, звідки ніхто не повертається".
Українці у коментарях під відео намагаються підтримати жінку, співпереживають та пишуть:
- "Просто не можу стримати сліз…";
- "Як же болить, плачу з вами. Ангелику маленький, як же хочеться повернути тобі твого тата. Я б віддала рік свого життя, лиш би в тебе був тато поряд";
- "Серце кров'ю обливається від цього";
- "У нас теж загинув синок, йому було лише 27. У нього залишилося 2 маленькі донечки по 3 рочки";
- "У мене також доня так біжить до тата...";
- "Не можливо дивитися без сліз";
- "Боже… Яке це горе. Щиро вам співчуваю…."
- "Плачуть певно всі, хто це бачить. Люди, допомагаймо нашим хлопчикам, щоб зберегти найбільше татів для наших янголяток".
Що відомо про Володимир Петрука
В одному з інтерв'ю Марії Петрук розповіла, що Володимир від травня 2015 року служив у Національній гвардії України. За цей час отримав звання лейтенанта та повагу серед своїх колег.
З початку повномасштабного вторгнення він охороняв важливий стратегічний об'єкт, розташований у Рівненській області.
"Він неодноразово проводив навчання для інших військовослужбовців. До його думки часто прислухались", — зазначила жінка.
Водночас вільний час боєць присвячував українській скаутській організації "Пласт". Він любив подорожувати, а незадовго до загибелі планував чергову мандрівку Україною, у яку хотів взяти доньку.