Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду
Джерело:УНН
Озброєний гранатою чоловік вранці 4 серпня погрожував підірвати Кабмін. Після перемовин з правоохоронцями нападник здався. Відомо, що це – ветеран війни на Сході Володимир Прохнич.
Володимиру Прохничу – 43 роки. Він – родом з Луганська, проте наразі проживає в Ірпені, що на Київщині. Зараз він працює на СТО.
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Прохнич – боєць батальйону "Айдар"
У минулому Володимир служив на Сході, був бійцем батальйону "Айдар". На сторінці чоловіка у соцмережах є фотографії у військовій формі та з побратимами.
У чоловіка у минулому була травма
За свою службу Прохнича було нагороджено орденом "За мужність ІІІ ступеня". За інформацію ЗМІ, у 2016 році боєць "Айдару" зазнав мінно-вибухової травми та струсу головного мозку.Зверніть увагу! Жодних особистих даних на свої сторінці у соцмережі Прохнич не оприлюднив.
Що розповів про Прохнича волонтер Василь Алексюк
Тією людиною, яка вмовила Прохнича здатись, став волонтер Василь Алексюк. Він каже, що добре знайомий з Володимиром. Службу Прохнич покинув ще кілька років тому.
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Алексюк характеризує друга, як людину – з сильним духом та загостреним відчуттям справедливості. Проте він не виключає, на Прохнича могло вплинути поранення та важкі умови життя. Ветеран важко працював на СТО.
Можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон. Якщо у людини немає житла. Він працює, не ходить не просить грошей, він каторжно працює – на СТО. Іноді ми йому допомагали – коли він звертався,
– пояснив друг Прохнича.
Дивіться фото зі сторінки Прохнича у фейсбуці:
Головне про захоплення будівлі Кабміну:
- Чоловік увійшов у будівлю Кабміну 4 серпня близько 10 ранку.
- Згодом він витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій.
- Очевидці кажуть, що граната у руках нападника була без чеки.
- Чоловік вимагав пропустити його всередину будівлі уряду, інакше – він все підірве.
- Правоохоронці розпочали спецоперацію.
- З нападником провели перемовини. Для цього викликали його товаришів.
- Ветеран АТО здався після розмови з другом.
- Попередньою причиною його вчинку називають відмову на його ветеранське звернення.
Дивіться відео захоплення Кабміну: