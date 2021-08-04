Ветеран АТО Володимир Прохнич: що відомо про чоловіка, який захопив будівлю уряду

Озброєний гранатою чоловік вранці 4 серпня погрожував підірвати Кабмін. Після перемовин з правоохоронцями нападник здався. Відомо, що це – ветеран війни на Сході Володимир Прохнич.

Володимиру Прохничу – 43 роки. Він – родом з Луганська, проте наразі проживає в Ірпені, що на Київщині. Зараз він працює на СТО.

Важливо Чоловіка, який прийшов з гранатою у Кабмін, затримали

Прохнич – боєць батальйону "Айдар"

У минулому Володимир служив на Сході, був бійцем батальйону "Айдар". На сторінці чоловіка у соцмережах є фотографії у військовій формі та з побратимами.

У чоловіка у минулому була травма

За свою службу Прохнича було нагороджено орденом "За мужність ІІІ ступеня". За інформацію ЗМІ, у 2016 році боєць "Айдару" зазнав мінно-вибухової травми та струсу головного мозку.

Що розповів про Прохнича волонтер Василь Алексюк

Жодних особистих даних на свої сторінці у соцмережі Прохнич не оприлюднив.

Тією людиною, яка вмовила Прохнича здатись, став волонтер Василь Алексюк. Він каже, що добре знайомий з Володимиром. Службу Прохнич покинув ще кілька років тому.

Варто прочитати Друг Прохнича, який захопив уряд, розповів, як умовив його здатися

Алексюк характеризує друга, як людину – з сильним духом та загостреним відчуттям справедливості. Проте він не виключає, на Прохнича могло вплинути поранення та важкі умови життя. Ветеран важко працював на СТО.

Можливо, десь у людини зіграло, що він порушив закон. Якщо у людини немає житла. Він працює, не ходить не просить грошей, він каторжно працює – на СТО. Іноді ми йому допомагали – коли він звертався,

– пояснив друг Прохнича.

Дивіться фото зі сторінки Прохнича у фейсбуці:

Головне про захоплення будівлі Кабміну:

Чоловік увійшов у будівлю Кабміну 4 серпня близько 10 ранку.

Згодом він витягнув з кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Очевидці кажуть, що граната у руках нападника була без чеки.

Чоловік вимагав пропустити його всередину будівлі уряду, інакше – він все підірве.

Правоохоронці розпочали спецоперацію.

З нападником провели перемовини. Для цього викликали його товаришів.

Ветеран АТО здався після розмови з другом.

Попередньою причиною його вчинку називають відмову на його ветеранське звернення.

Дивіться відео захоплення Кабміну: