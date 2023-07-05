Прикриття для справжнього Путіна: навіщо двійник диктатора літав у Дагестан

Наприкінці червня, після невдалого заколоту Євгенія Пригожина, Владімір Путін раптово поїхав до Дагестану. Та існує версія, що туди поїхав як сам президент Росії, так і його двійник.

Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що було зрозуміло, що коли російський диктатор обіймався з людьми, – то не був справжній Путін.

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"Коли летить кудись двійник, все одно підіймають спецборт, охорона тощо. І разом з цим двійником туди в Махачкалу приїздив і цей Путін", – вважає політтехнолог.

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Тобто, не треба було підіймати в повітря ще один борт чи ще щось. До того ж неподалік від цього регіону Росії розташований Іран. Тому, можна припустити, що справжній Владімір Путін мав якусь закриту зустріч. Натомість, той російський диктатор, який спілкувався з людьми, – прибув туди для відвернення уваги.

Суть цього візиту не зрозумів ніхто. Версія, що під прикриттям прибув туди Путін для переговорів з іранською стороною – цілком вірогідна. Схоже на конспірологію, але іноді деяка конспірологія здається мені дуже правдоподібною,

– зауважив Тизенгаузен.

Візит Владіміра Путіна в Дагестан