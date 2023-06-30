Путін ніколи в житті так не поводився, – політтехнолог зауважив цікаві деталі вояжу в Дагестан

Владімір Путін раптово приїхав у Дагестан. Судячи з усього, у Кремлі розуміють, що наступний можливий "вибух" може бути на міжетнічному ґрунті. І початися він може з Північного Кавказу.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що російський диктатор, ймовірно, ще відвідає якісь республіки країни-агресорки.

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"Навіть візуально подивитися на цього персонажа, який там був… ну як це Путін візуально кілограмів на 7 схуд за один день? Він поводив себе як американський чи європейський політик – знімав піджак, у сорочці ходив та обіймався", – зауважив політтехнолог.

А сам російський диктатор ніколи в житті себе так не поводить. Він навіть після вручення вірчих грамот послам у квітні 2023 року, відмовився продовжувати банкет. Мовляв, усе через "карантинні обмеження". А в Дагестані президент Росії з усіма обіймався. Зрозуміло, що увесь Дагестан до візиту Путіна точно не сидів на 7-денному карантині.

Тому я ніколи в житті не повірю, що Путін, який сидить в бункері, боїться навіть своїх, йому додаткову охорону (дають – 24 Канал) на раді безпеки, оцей 10-метровий стіл… От цей Путін раптом вирішив з кимось, з простими людьми обійматися. Це повна нісенітниця,

– наголосив Тизенгаузен.

До того ж багато хто помітив, що у російського диктатора був загримований синець під оком.

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Показова поїздка

Бункерний дід відчув, що на тлі його ослаблення всередині Росії після спроби заколоту Пригожина, можуть "підняти голову", зокрема, "сепаратистські сили". Зокрема, на Північному Кавказі.

"Тому цей вояж був туди. Я думаю, що він зараз буде їздити по найбільш проблемних щодо цього регіонах і показувати, що, мовляв, "я з вами, все спокійно", – припустив політтехнолог.

Також можуть бути кадрові чистки в республіках. Однак, це не врятує російського диктатора ні від чергового бунту, ні від "вибуху" на міжетнічному ґрунті.

Вояж російського диктатора