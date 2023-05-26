Путін має дожити до суду, – лідер Ічкерії сказав, хто зруйнує російську імперію

Владімір Путін прийшов до влади й усі ці 20 років утримує її саме тому, що він був і є затребуваним у російському суспільстві. Війна проти України була розпочата у 2014 році за запитом того електорату, який голосував за диктатора.

Тож не слід відділяти "поганого царя від хорошої маси". Таку думку 24 Каналу висловив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

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"Путін – це уособлення ідеї російської культури та русизму. Прибравши Путіна, якщо ми не вирішимо проблему з цим явищем, нічого не зміниться. На його місці опиниться інший", – наголосив Закаєв.

Можливо, на декілька років зявиться певна фігура, яка говоритиме приємною мовою для зовнішнього світу. Але суть залишиться незмінно.

"Ця маса всередині буде готуватися до того, що вони зробили у Чечні. Коли починалася війна, вони теж заявили: "Одним полком за дві години візьмемо Чечню". А ця війна насправді сьогодні триває – вже понад 20 років", – акцентував голова Ічкерії.

Путін – найкращий руйнівник імперії

На думку Закаєва, українські спецслужби, "Моссад" та усі хто цікавляться цим суб'єктом, мають зробити усе, щоб він залишився живим і постав перед судом.

Найкращий руйнівник російської імперії та цього світу – це Путін. І його помічники Пригожин та Кадиров,

– переконаний голова уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Поки існують усі ті люди, які ратують за війну, відбувається руйнування цієї системи. Саме тому їхні життя треба зберегти доти, поки суд не винесе їм вирок. Нація може стати цілком нормальною, якщо зважатиме на помилки минулого. До прикладу, тягар історичної провини німці на собі відчувають досі, і це абсолютно нормальна цивілізована нація.

"Із залишками русистів має бути так само. Вони мають сприймати світ саме у контексті того, що не можна робити. Те, що вони робили, або від їхнього імені робили, було злочином, і світ це засудив. Коли вони будуть публічно засуджені воєнним трибуналом, це може надалі відбити бажання у тих русистів, які сьогодні ще аплодують їм", – резюмував Ахмед Закаєв.

Захід має зупинити диктатора