Путін масово звільняє військових командирів через поразки в Україні, – ISW

Численні поразки російської армії аж ніяк не тішать кремлівського диктатора. Припускають, що Владімір Путін навіть віддав указ про додаткові кадрові зміни у військовому командуванні.

Це питання дослідили фахівці американського Інституту вивчення війни. Вони заявили, що 20 квітня Путін підписав указ про низку змін у військовому командуванні і офіційно звільнив командувача Східного військового округу генерал-полковника Рустама Мурадова.

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Звільнення Мурадова, ймовірно, стало наслідком катастрофічного наступу на Вугледар, який призвів до численних жертв серед російських військовослужбовців і втрати значної кількості військової техніки.

Указ також змусив піти у відставку генерала армії Олександра Дворнікова, який, як повідомляється, командував російськими військами в Україні у квітні 2022 року. Путін змусив піти у відставку і колишнього командувача Західного військового округу генерал-полковника Олександра Журавльова, а також інших неназваних командирів.

Зараз Кремль покладається на новопризначеного командувача Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковника Михайла Теплінського для досягнення вирішальних результатів,

– мовиться у повідомленні.

Ворогу не вдається взяти Бахмут

Командир батальйону "Сила свободи", підполковник Нацгвардії Михайло Крижанівський розповів про ситуацію довкола Бахмута. За його словами, окупанти не евакуйовують поранених. А також, коли кидають штурмовими групами до десятка людей, то, якщо з них декілька виживає, то вони їх не забирають назад, а просто доповнюють і вони продовжують штурм.

"Це ще раз свідчить, що вони не цінують людський ресурс і всі їхні розмови про те, що в них "дуже багато людського ресурсу, і що вони можуть воювати Бог знає скільки" – насправді не так", – наголосив підполковник Нацгвардії.

Командир батальйону "Сила свободи" зазначив, що найчастіше у штурмах з боку ворога бере участь ПВК "Вагнера". Ворог взагалі не шкодує своїх бійців.