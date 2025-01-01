Окупантам на милицях не дозволяють покинути фронт: Путін має шалені проблеми з армією

Росія пропонує списувати борги за кредитами тим, хто підпише контракт із Міноборони після 21 грудня 2024 року. Їм бракує людей, які б добровільно долучалися до лав окупаційної армії, утім можливості збільшувати чисельність військовослужбовців вони мають.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу розповів, що ще раніше в Росії ухвалювали рішення списувати 100 тисяч доларів іпотеки тим, хто погоджується йти воювати. Держава має монополію на будь-яку приватну власність та майно.

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Це дозволяє розпоряджатися ресурсами так, як їй зручно. Таким чином створюються умови для набору людей: списуються борги, надається амністія за злочини чи спрощується процедура отримання російського громадянства.

Чому Путін не оголошує загальної мобілізації

З одного боку, Росія має потенційно великий людський ресурс, який можна використовувати для ведення бойових дій. З іншого боку, Путін не наважується на загальну мобілізацію, оскільки мобілізаційні структури Росії не здатні опрацювати понад 250 тисяч осіб одночасно,

– розповів Іван Тимочко.

Він додав, що попередня спроба обмеженої мобілізації, коли було призвано трохи більше 300 тисяч осіб, призвела до значних проблем у російській системі.

Виникали бунти за етнічними ознаками, конфлікти між військовими на полігонах, а також були скарги на відсутніть матеріального забезпечення (зокрема, солдати змушені були спати на бетонних плитах на аеродромах).

Тимочко вважає, що ймовірно, Кремль зробив висновки з цих помилок. Якщо вони й зважаться на загальну мобілізацію, то лише для серйозного одномоментного ривка, щоб відправити більшу частину мобілізованих на фронт для стримування українських військ.

Це буде ставка на масове "гарматне м’ясо", адже чим більше людей призивають, тим більше потрібно забезпечення, техніки, офіцерів і розширеної логістики для їх доставки до лінії фронту,

– пояснив Іван Тимочко.

Мобілізація пробуксовує

Він додав, що ні російська пропаганда, ні державна машина не змогли створити "національного піднесення", щоб люди добровільно йшли до російської армії. У Росії залишається близько півтора мільйона осіб, які проходили військову службу в різні часи: строковики, контрактники, відставники тощо.

З одного боку, це ресурс, але з іншого – ці люди знають, як влаштована російська армія, і найменше хочуть знову вступати до її лав.

Крім того, поповнення регулярної армії строковиками на контрактній основі також перебуває в кризі. Після втрат у Курській області серед строковиків – полонених і загиблих – стало зрозуміло, що росіяни більше не прагнуть йти туди,

– сказав Іван Тимочко.

Строковиків під тиском змушували підписувати контракти. Зараз, з огляду на значні втрати, стало важче призивати молодь на строкову службу.

Російські пабліки повідомляють, що призовників буквально виловлюють на вулицях. Це свідчить про кризу системи та подальше пробуксовування мобілізації.

Масштаби втрат

"Росія має понад 700 тисяч убитих і поранених. Про це, зокрема, свідчить заява мера Москви, що вони будують реабілітаційний центр для 600 тисяч російських військовослужбовців. Також у 2023 році російський МСЕК передав до Роскомстату дані про збільшення кількості людей із інвалідністю першої та другої груп на близько 200 тисяч осіб. Це підтверджує масштаби втрат" – додав Тимочко.

Він пригадав, як свого часу московський церковник заявляв, що зібрав гуманітарну допомогу для реабілітації й протезування понад мільйона російських солдатів. Тимочко вважає, що таким чином, крім 700 тисяч загиблих та поранених, щонайменше ще мільйон військових виведено з ладу.

Це включає поранених, тих, хто отримав психологічні травми, сильний ПТСР, або тих, хто вже не зможе виконувати військову службу. Вони стають додатковим тягарем для російської соціальної системи.

Солдати на милицях і політика "до останнього подиху"

Він додав, що можливо, саме тому росіяни зараз не випускають з армії ні поранених, ні покалічених. Навіть самі російські військові показують кадри, де солдати на милицях продовжують перебувати на передовій. Їм не дозволяють покинути поле бою, аж до смерті.

Виглядає так, що вартість їхнього утримання до глибокої старості в непрацездатному стані здається для Росії надто високою,

– пояснив Іван Тимочко.

Людський ресурс та мобілізаційний потенціал

Росія теоретично має великий людський ресурс. Загальна мобілізаційна структура передбачає можливість призову 26 мільйонів осіб. Але це лише в ідеальних умовах. Якщо навіть частково реалізувати такий призов, російська економіка почне колапсувати.

Уже зараз спостерігається дефіцит робочих рук, особливо в сферах, що потребують інтелектуальної праці. Зокрема, це стосується промисловості, бюджетоутворюючої нафтогазової галузі та інших стратегічних секторів.

Проблеми з економікою

На внутрішньому ринку також виникають проблеми. Наприклад, під час виробництва безпілотників жінок із Африки, завербованих із обіцянкою навчання у вишах, використовували для складання техніки.

Попри це, Росія має людський ресурс, який вона використовує у своїй тактиці. Ця тактика передбачає формування "штормових" піхотних підрозділів, коли технічна складова майже не враховується. Завдання таких груп – масове штурмування без огляду на втрати.

Якщо з десяти груп по десять осіб хоча б одна закріпиться, це вважається успішним результатом. Таке "тиснення" по лінії фронту є їхньою тактикою,

– пояснив Тимочко.

Він додав, що дії Росії дозволили їй на сьогодні зосередити біля кордонів України близько 800 тисяч особового складу. Їхня проблема полягає в технічному оснащенні. Водночас їхні втрати постійно зростають.

Це є позитивною динамікою для нас, але, звісно, не для них,

– додав Тимочко.