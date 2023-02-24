НАТО підготуватися: Зеленський не виключив, що Путін може напасти на ще одну країну

Володимир Зеленський наголосив, що Україна стоятиме до останнього і захищатиме свої кордони. Водночас український лідер попередив про загрозу нападу з боку Росії на іншу країну.

Про це президент України сказав під час своєї пресконференції 24 лютого.

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Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський сказав, що допускає загрозу російського вторгнення до іншої європейської держави, зокрема до країн-членів НАТО.

На жаль, так, я вважаю, що це можливо. І це може статися. Чому? Я можу пояснити. Президенту Путіну потрібно показувати успіх та перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде,

– наголосив Зеленський.

Водночас український лідер ні на трохи не сумнівається у поразки Росії. Президент відзначив, що нині вже багато держав говорять про те, що ж буде з Росією після її поразки в цій війні. Зеленський вважає, що інформаційно це діє на користь України.

"Що буде після поразки Москви. Чесно, мені все одно. Я вважаю, що в них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. Якби вони думали про свою державу, не було б війни", – заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що у випадку, якщо наша країна отримуватиме достатньо зброї і техніки, то ми будемо сильнішими і зможемо перемогти.