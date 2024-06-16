Попри ордер МКС: президентка Швейцарії допустила участь Путіна на новому Саміті миру

Російський президент Владімір Путін може бути присутній на нових потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, які проводитиме Швейцарія. Це може статися попри наявність у глави Кремля ордера на арешт.

Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час пресконференції за підсумками Саміту миру. Зустріч відбувалася у Бюргенштоці впродовж 15 і 16 червня, передає 24 Канал.

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У Швейцарії висловилися про участь Путіна у наступних самітах

У відповідь на запитання журналістів щодо можливої участі президента Росії Владіміра Путіна у Швейцарії для переговорів і можливої мирної конференції щодо України, президентка Швейцарії Амгерд заявила, що така можливість існує.

Якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду,

– сказала вона.

Слова лідерки країни підтвердив і міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Він зазначив, що швейцарське законодавство допускає організацію приїзду Путіна на конференцію чи саміт, але для цього необхідна співпраця з МКС.

Швейцарія хоче обговорити з Росією підсумки Саміту миру

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Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на пресконференції за підсумками Саміту миру заявив, що його країна обговорить з Росією, Китаєм та іншими країнами, яких не було на заході, результати напрацювань понад 100 держав на чолі з Україною.

"У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції", – сказав Кассіс.

Водночас швейцарський міністр відмовився більш конкретно розповісти, про що саме говоритимуть з Москвою.

Стосовно інших країн "у чиї двері постукали, а вони не прийшли", за словами Кассіса, Швейцарія проведе з цими державами "глибоке обговорення, як цей шлях або куди він може нас привести". Як зазначив глава МЗС Швейцарії, існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати шлях до миру України, однак "ці різні ідеї необхідно об'єднати, щоб знайти спільний шлях вперед".