Путін жодного разу не згадав Україну в 40-хвилинному виступі на форумі у Петербурзі

Російський диктатор Володимир Путін 5 червня дав 40–хвилинний виступ на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. При цьому глава Кремля жодного разу не згадав про Україну чи так звану "СВО".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію ПМЕФ.

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Про що говорив Путін під час виступу на ПМЕФ 5 червня?

Російський диктатор Володимир Путін під час 40-хвилинного виступу на форумі у Санкт-Петербурзі 5 червня не відреагував на відкритий лист Президента України Володимира Зеленського із закликом до особистої зустрічі та припинення вогню, опублікований напередодні.

Натомість глава Кремля зосередився на критиці західних країн. Путін звинуватив "західні еліти" у провокуванні "світового хаосу", заявив про нібито занепад європейської економіки та водночас наголосив на "розвитку російської економіки".

Крім того, російський лідер відзначив співпрацю з Китаєм і розповів про розвиток сучасних технологій у Росії.

Прикметно, що під час виступу не прозвучало не лише слово "Україна", а й жодної згадки про так звану "спеціальну військову операцію". Це відбулося на тлі нещодавніх українських ударів по Санкт-Петербургу, де саме проходив захід за участю Путіна.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що для перемовин з Україною не потрібно припиняти бої на фронті, а краще зупинити війну повністю.

При цьому під час розмови із журналістами Путін сказав, що його армія нібито захопила 2,44 мільйона квадратних кілометрів території України. Однак це брехня, адже ця цифра щонайменше вчетверо перебільшує всю територію нашої держави.