Путін хвалиться виробництвом танків: в ISW елегантно "закрили" йому рот

Володимир Путін геть забрехався. Бункерний дід перелякався допомоги, яку країни-союзниці надають Україні, та видав заяву про виробництво танків у Росії. В ISW поставили Путіна на місце фактами.

Коментуючи те, що Україна отримає 400 танків, Путін вирішив похвалитися, що Росія виготовить – понад 1600 одиниць. Бункерний дід розмріявся, що країна-терористка матиме у три рази більше танків, аніж Україна.

Зверніть увагу Ядерний потенціал Росії – це легенда, а ядерна валізка – просто іграшка, – ексрозвідник

Що кажуть в ISW

В ISW наголосили, що заяви Путіна – відірвані від реальності, зважаючи на військово-промисловий комплекс Росії. Країна-терористка має обмежені можливості для виготовлення танків. Окрім того, Росія ігнорує свої танкові втрати на полі бою.

Загалом в ISW вважають: щоб реалізувати оголошене, Путіну знадобиться щонайменше 6 років.

"Уралвагонзавод" – єдиний у Росії виготовляє танки – до 20 одиниць щомісяця. Зважаючи на санкції, накладені на Росію, та дефіцит кваліфікованих робітників, навряд чи завод зможе наростити потужності.

Вочевидь Росія намагатиметься витягнути та відремонтувати якісь старі танки.

Країна-терористка вже знімає зі зберігання старі зразки танків. Зокрема, мовиться про Т-54 та Т-55. Історія цих танків сягає ще середини ХХ століття. Зокрема, часів "Празької весни".