Боїться "українських диверсій": Путін особисто скасував традиційну прес-конференцію, – ЗМІ

Владімір Путін вчергове вирішив зрадити традиціям та скасував прес-конференцію та послання федеральним зборам. Ймовірна причина цього – побоювання "українських диверсій".

Про це повідомило російське опозиційне видання з посиланням на The Moscow Times.

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Там кажуть, що Путін боїться ударів по військових аеродромах у Саратовській і Рязанській областях. Один із чиновників розповів, що після ударів по аеродромах базування стратегічної авіації "в Кремлі були в шоці".

За словами джерел, війна мала стати головною темою підсумкової пресконференції Путіна, тому що вона найбільше хвилює росіян. Але через відсутність позитивних новин з фронту було вирішено, що проводити прес-конференцію найближчим часом шкідливо. Крім того, у Кремля немає відповідей на багато запитань.

Щодо послання федеральним зборам, то для нього в Кремлі хочуть створити "новий контекст". Один із можливих варіантів – масштабні перестановки в армії, уряді, адміністрації президента. У Кремлі готували такий указ, але чи буде він підписаний, залишається загадкою.

Путін скасовує традиційні заходи

Очільник Кремля наприкінці кожного року дає велику пресконференцію, де громадяни Росії можуть у прямому ефірі поставити йому "будь-які" запитання. Насправді всі питання, ясна річ, там ретельно обирають, щоб показати Путіна дуже розумним та досвідченим. Уперше за 10 років такий захід довелося скасувати. До речі, не лише його – новорічних урочистостей у Кремлі теж не буде.

Додамо, що у Росії спостерігають цікаву тенденцію. Владіміру Путіну доводиться змінювати традиції – відмовлятися від щорічних заходів. Так, лише 14 грудня речник агресора Дмітрій Пєсков повідомив, що Путін не виступить зі щорічним посланням до федеральних зборів Росії.

До речі, російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що конференцію скасували, бо Путіну більше не потрібна підтримка зазомбованих людей. Йому просто немає що говорити й кому.