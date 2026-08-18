Політичний театр: ексочільник МЗС України пояснив, навіщо Путін поїхав на Далекий Схід

Минулого тижня Володимир Путін прибув з візитом на Курили. Острови архіпелагу належали Японії до Другої світової війни, водночас Росія вийшла з переговорів щодо мирного договору. Відповідно, поїздка російського диктатора обурила Токіо і стала досить ганебною.

Про це 24 Каналу розповів ексочільник МЗС України Володимир Огризко, зауваживши, що Кремль грає у певну геополітичну гру. З одного боку, хотів "відповісти" Японії, з іншого – заручитись підтримкою інших країн в регіоні.

Путін поїхав на Далекий Схід

За словами ексочільника МЗС України, візит Путіна на Далекий Схід перетворився на політичний театр. Перед висадкою на Курили російський диктатор був на борті ракетного крейсера "Варяг", одягнений у військово-морську форму з пілоткою. В оточенні військових він невпевнено зачитував щось із листка.

Огризко пояснив, що сцена з переодяганнями створена для телекадрів і внутрішньої пропаганди, щоб показати Путіна "близьким до народу" перед виборами до Держдуми.

Крім того, диктатор намагався продемонструвати Китаю та Північній Кореї, що Росія є частиною певного трикутника сил у Тихоокеанському регіоні. Буцімто, саме росіяни, китайці та північні корейці можуть щось робити в акваторії Тихого океану.

Однак головна мета – подратувати Японію. Візити на японську територію – це виклик. Це те, що робиться спеціально, щоб викликати невдоволення і протести,

– підкреслив він.

Огризко розкрив мету Путіна: дивіться відео

Ексочільник МЗС України також звернув увагу на реакцію російського МЗС і заяви Марії Захарової про те, що ці території нібито стали російськими внаслідок Другої світової війни. На думку Огризка, захоплення чужих територій не може бути виправдане жодними формулюваннями, а будь-який договір, підписаний під тиском, є нікчемним від самого початку.

Він додав, що Росія свідомо погіршує відносини з Японією. Після візиту Путіна російського посла викликали до МЗС. Крім того, країна-агресорка зараз намагається довести Китаю свою відданість і готовність підігравати в антияпонській риториці. Водночас Пекін офіційно ніколи не визнавав північні території російськими.