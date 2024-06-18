Це дуже непокоїть: що КНДР може запропонувати Росії, окрім зброї

Російський диктатор Владімір Путін збирається поїхати до Північної Кореї. Він шукатиме партнера для постачання озброєння, для прикладу боєприпасів та балістичних ракет, однак не лише його.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Росія може отримати від КНДР робочу силу. Ймовірно, що її Путін використає для війни.

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Не тільки зброя

Політтехнолог розповів, що Північна Корея може постачати Росії велику кількість робочої сили, що є не хорошою новиною. Хоча країна-агресорка, яка приєдналась до санкцій ООН проти КНДР, не має права до такої співпраці.

А от зараз Росія може вийти з цих санкцій і велика кількість робочої сили, не виключаю, що потенціального мобілізаційного резерву, може бути в неї,

– підкреслив Тизенгаузен.

Яку зброю може отримати Росія

За словами політтехнолога, Путін шукає нового стратегічного партнера, який буде постачати велику кількість боєприпасів. Для прикладу, Росія вже отримала 5 мільйонів артилерійських снарядів, хоч і не найкращої якості.

Крім цього, Північна Корея вже постачала країні-агресорці балістичні ракети KN-2, які схожі на російські ракети "Іскандер".

Північній Кореї від Росії потрібні воєнні та космічні технології, адже вона не змогла запустити свій супутник-розвідник. Також їй потрібна співпраця щодо розвідувальних знімків.

"Північна Корея вже довго є під санкціями, не дивлячись на те, що люди там живуть дуже бідно, в повному інформаційному вакуумі, зброю виробляють справно й постачають мільйонами. Я не виключаю, що частина заводів по виготовленню зброї будуть переорінтовані конкретно під потреби Росії", – зауважив Тизенгаузен.