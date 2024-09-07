Заявив про підтримку Камали Гарріс: що стоїть за маніпуляціями Путіна

Диктатор Владімір Путін заявив, що буде підтримувати кандидатку дів Демократичної партії США Камалу Гарріс, хоч і "з повагою поставиться до вибору американського народу". Це стало прикладом стандартної російської пропаганди з поганим актором.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що російські агенти підтримували Дональда Трампа, тепер ж Путін особисто підтримав Гарріс. Це свідчить про те, що Путін перебуває у складному становищі. яке змушує його грати на два боки.

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Що стоїть за маніпуляціями Путіна

Політолог заявив, що подібні слова російського диктатора є "подвійною грою з подвійним дном" – типова російська "ведмежа послуга". Мінфін тимчасом відкрив справу про втручання Росії у вибори в США. Російські агенти намагались вербувати американських посадовців та вливати на процес виборів на користь Трампа.

Тепер виходить Путін, змінює медіапотік і каже, що підтримує Гарріс. Російські агенти за Трампа, диктатор за Камалу і ніхто нічого не розуміє. Справи Путіна ж настільки погані, що він особисто готовий втручатись у вибори,

– пояснив Давидюк.

Політолог наголосив, що європейські дипломати, розвідки країн яких дуже активно працюють на території Росії, повідомили цікаву річ. Як виявилось, Росія не знає, що робити з Гарріс, не знає, яких використати людей, щоб до неї підступити, бо вони не думали, що вона може бути кандидаткою на президенти США. Для крїни-агресорки вона є проблемою, з'явилась для них "чорним лебедем".

Росія підтримала Трампа, Путін підтримав Гарріс і перебив медіапотік. Потім диктатор прийде до неї, якщо вона виграє, і скаже, що він її підтримав. Ну а ще пізніше, він буде грати улюблену гру всіх російських політиків – "валяти дурня",

– розповів Давидюк.