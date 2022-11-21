Путін визнав, що росіяни вже не вірять заявам Кремля і міноборони, – ISW

Численні поразки у війні Росії проти України призвели до втрати довіри росіян до Кремля та міноборони. І Владімір Путін це чудово усвідомлює.

Про це заявили фахівці американського Інституту вивчення війни у своєму свіжому звіті.

Важливо Ураження колони окупантів на Луганщині та примусове переселення людей: головне від Генштабу

Дослідники кажуть, що Путін, ймовірно, визнає, що Кремль і особливо Міністерство оборони втратили будь-яку довіру багатьох росіян до правдивості його заяв. Однак російський диктатор готовий терпіти критику для збереження свого режиму. Водночас для нього важливо, аби була певна кількість російського населення, яка підтримує російські військові зусилля в Україні.

У цьому контексті мовиться про мілблогерів (військових блогерів). Це понад 500 російських журналістів, які зберігають сильно провоєнні та російські націоналістичні погляди.

Спільнота мілблогерів складається з широкого кола персонажів, починаючи від тих, хто підтримує Кремль і водночас критикує російське військове командування, до тих, хто прямо звинувачує президента Росії Володимира Путіна у послідовних військових невдачах Росії в Україні,

– говорять фахівці.

Чи залишаться мілблогери вірними Путіну, якщо російська армія продовжуватиме боротьбу та зазнавати невдач – це питання залишається відкритим.

Як посіпаки Кремля підривають довіру росіян до Путіна

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикували військове командування Росії за втрату Лимана. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що їх заяви спричинили значний вплив на російський інформаційний простір. Кадиров та Пригожин буквально зламали наратив Кремля, який намагався виправдати поразку біля Лиману.

Аналітики кажуть, що сам Путін, ймовірно, відповідальний не тільки за рішення не посилювати Лиман, але й указ намагатися його утримати. Тобто, за словами аналітиків, прямий напад Кадирова на генерал-полковника Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні.

Цікаво – Що відомо про заяви-ниття Кадирова: дивіться відео