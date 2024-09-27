Ядерна доктрина Росії: якою є найголовніша новація Путіна

Владімір Путін вніс корективи у російську ядерну доктрину. Крім достатньо розмитих формулювань про можливість використання ядерної зброї Росією та приховування самого документу є ще одна цікава новація від російського диктатора.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій Ярослав Божко, зауваживши, що частиною ядерної доктрини стає ще одна країна-союзник Росії. Попри все країна-агресорка не зацікавлена у використанні ядерної зброї через кілька причин.

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Найголовніша новація Путіна в ядерній доктрині

Ядерна доктрина, за словами голови Центру, є достатньо вартісним документом, однак Росія його не опублікувала, як це потрібно робити з подібними документами. Попередню ж ядерну доктрину Росії можна знайти, вона є у вільному доступі. Все, що зараз можна побачити – це коментарі Путіна, Дмітрія Пєскова та Сєргєя Лаврова.

Божко пояснив, що російській ядерній доктрині, ще до змін диктатора, ядерну зброю можна було застосувати в умовах прямого ядерного нападу на територію Росії або її союзників або ж у випадку появи прямої загрози існування Росії як держави.

Тепер цю формулу розмили до поняття загрози суверенітету.

Російська влада може вважати загрозу суверенітету простим порушенням кордону, а, наприклад, бомбардування Москви – ні. Тому цей документ не є планом реального застосування, який залежить виключно від конкретних обставин,

– зазначив голова Центру.

Найважливішою новацією російської доктрини є те, що тепер її частиною є Білорусь. Тобто тепер ця країна перебуває під спільним ядерним щитом з Росією.

Тепер Захід має думати як з цим боротись,

– зауважив Божко.

Щодо слів російського диктатора про використання ядерної зброї у випадку перетину кордону Росії – це є байка. Голова Центру розповів, що у такій ситуації Путін її не застосує, адже це нелогічно та нераціональною.

Загалом Росія зацікавлена у тому, щоб не застосовувати ядерну зброю. З одного боку це ставить під питання її ядерний арсенал, з іншого – цьому може виникнути раптова реакція Заходу, якої країна-агресорка боїться.

"Росія живе в парадигмі, де Захід має прогнозовані стилі реакції. Коли це закінчиться, Росія потрапить у невигідне становище", – додав Божко.

Зауважте! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що Путін змінив ядерну доктрину саме через страх, що з часом війна ще більше перекинеться на територію Росії. Росіяни не готові до того, щоб у них в країні щось "вибухало".

Нагадаймо, що тим часом прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що оголошені зміни націлені донести сигнал "недружнім країнам". Він, буцімто, є попередженням про наслідки, якщо вони нападуть на Росію різними засобами, причому не обов'язково ядерними.