"Нічого більш жалюгідного не бачили": росіяни обурені "епохальним" зверненням Путіна

У Кремлі 26 червня анонсували "важливе звернення" російського диктатора Владіміра Путіна, яке нібито "визначить долю Росії". Проте він наговорив лише маячні про "згуртованість", чим викликав невдоволення росіян.

"Надважливе" звернення, яке раніше анонсував Пєсков тривало лише кілька хвилин, проте "епохального" нічого російський диктатор не озвучив. Як відреагували на звернення Путіна росіяни – повідомляє 24 Канал.

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"І що це було?"

Російські соцмережі вибухнули невдоволенням через звернення свого "царя". Пропагандистські ресурси, які підтримують проведення так званої "спецоперації" анонсували промову Путіна як щось "важливе", що "може змінити долю країни у майбутньому". Проте "історична" промова не вдалася.

Розкритикували Путіна не лише звичайні користувачі соцмереж, а і його посіпаки. До слова, терорист Гіркін назвав виступ російського президента "жалюгідним".



Гіркін про звернення Путіна / скриншот із соцмереж

В очікуванні "епохального" тексту від російського диктатора були й соцмережі та російські військові. Але вони були вимушені слухати кількахвилинне бідкання "бункерного" про "смуту" і "гібель таваріщей".

Як відреагували мережі на звернення / скриншоти із соцмереж

Звичайні користувачі соцмереж своїх слів не підбирали й відрито критикували Путіна. Дехто писав про те, щоб він "взагалі не виступав", а інша частина – критикувала Пєскова за "гучний анонс".

Росіяни розкритикували Путіна / скриншоти із соцмереж

Що наговорив Путін у зверненні

Після заколоту Пригожина та його "переселення" до Білорусі в Кремлі анонсувала "важливе" звернення російського диктатора. Зокрема, Пєсков заявляв, що "це звернення вирішить долю майбутнього країни". Проте галасу було більше, аніж самого виступу.

Путін у своєму кількахвилинному зверненні розповідав росіянам маячню про "згуртованість" перед "небезпекою". Звісно, звинувачувати у всьому лише Пригожина він не міг, а тому й пригадав Україну та "колективний Захід", які буцімто намагалися скористатися нагодою.

Проте варто зазначити, що російський диктатор у зверненні почав говорити про втрати. Коментуючи "повстання" вагнерівців, він заявив, що на фронті "гібнут таваріщі". Окрім того, Путін підтвердив загибель російських льотчиків під час заколоту Пригожина.

Разом з тим, він запропонував вагнерівцям вихід – підписати контракт з російським міноборони. Цікаво, що Путін запропонував "повернутися до родини" найманцям, враховуючи, що більша частина із них була засуджена за вбивство членів сім'ї.