"У Путіна посилюється параноя": чому диктатор заговорив про свого наступника

Нещодавно Владімір Путін повідомив, що він "думає про свого наступника". Однак такі слова можуть бути спеціальним блефом.

Диктатор в такий спосіб хоче перевірити свої еліти. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, зауваживши, що Путін не готується до передачі влади, на що є кілька причин.

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Чому Путін заговори про наступника

За словами політолога, те, що Путін повідомив, що він очікує кількох кандидатів на посаду очільника Кремля, є просто грою. Російський диктатор не збирається передавати владу через кілька ознак:

Посилена параноя в голові – як і більшість диктаторів, він починає підозрювати людей, які є поруч з ним, "у всьому";

Досвід попередника – Путін пам'ятає, як протягом першого року свого правління сім'я Єльцина втратила більшість тих напрямків, які вважала, що будуть залишатись за нею (наприклад, експорт зброї).

Ба більше, російський диктатор не має серйозних проблем зі здоров'ям, щоб добровільно покинути посаду. Цікаво, що Путін міг такими словами повторити "трюк" Йосипа Сталіна. Той свого часу сказав, що хоче "дати дорогу молодим" і все його оточення почало просити його залишитись.

Не дивно, якщо ми це почуємо і від оточення Путіна. Усі такі заяви робляться, щоб зробити перевірку еліт на свою важливість і на їхню відданість,

– наголосив Денисенко.

Політолог додав, що одним з головних страхів пересічного росіянина є те, що Путін помре і не залишить свого наступника. Однак Путіну байдуже, чого бояться його люди і що з ними буде.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок висловив думку про те, що заява Путіна про наступника може мати цікавий варіант подій – в Росії вже давно обговорюють відсторонення його від влади, особливо на тлі можливого ухвалення рішення про закінчення російсько-української війни.