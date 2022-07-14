Гауляйтер Сальдо може бути в комі: окупанти звільнили будівлю Херсонської ОДА

російський колаборант Володимир Сальдо може перебувати у комі. Атмосфера у тимчасово окупованому Херсоні дуже напружена.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що Сальдо – в дуже поганому стані. росіяни навіть розглядають можливість евакуації свого поплічника.

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Головний гауляйтер області Сальдо, за останніми даними, може бути в комі. Так казати про людей не можна, але він точно втратив людську подобу, тому хай відправляється вже швидше на концерт до кобзона,

– наголосив Хлань.

Яка ситуація на Херсонщині

Окупаційна "влада" вже покинула будівлю обласної держадміністрації. То ж, за словами Хланя, плани щодо референдуму вже провалилися. Водночас працівники російського фсб розселилися по лікарні, щоб прикриватися людьми.

російські військові дуже метушаться. Через українських бійців та партизанів їм неспокійно й тривожно в Херсоні. путінські солдати бояться, що можуть не дожити до завтра.

Чому Сальдо потрапив у лікарню

13 липня стало відомо, що головний колаборант Херсонщини, якого росіяни поставили "смотрящим", потрапив у лікарню. Яка причина – невідомо. Адже традиційного підриву автомобіля не було.

У Сальдо є онкологічне захворювання, однак ще недавно він вільно пересувався та виглядав цілком здоровим. При цьому лікувався й обстежувався зрадник в ізраїльських клініках. Якщо ж у колаборанта трапилося загострення, то в окупованому Херсоні ліків може й не вистачити. Крім того, багато медиків виїхали з міста.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Сальдо могли отруїти.

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