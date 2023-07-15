Безтурботне життя на Лазурному узбережжі: гауляйтер Сальдо вивіз свою родину у Францію

Дочка гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо постійно мешкає в Європі. Навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україні, вона у Франції.

Те, що дочка Сальдо не в Росії чи на окупованій території України, підтверджують журналісти Аналогового телебачення, які вирушили до французького міста Мантон та знайшли родину Сальдо. Більш детально про життя родини Сальдо у Франції розповідає проєкт 24 Каналу "Лицемеры".

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Родину Сальдо знайшли в місті Мантон

Мама та донька живуть у Франції на вкрадені в Україні гроші. Вони є власниками низки компаній, на рахунки яких можуть отримувати великі грошові перекази як з України, так і з Росії.

Сальдо вивіз родину у Францію: дивіться відео

Ірина веде насичене, безтурботне світське життя та займається інвестиціями в елітну нерухомість на Лазурному узбережжі. Це ідеальна можливість відмити та легалізувати гроші, які отримав її батько злочинним шляхом.

Крім того, пані Сальдо з лакшері апартаментів на Лазурному узбережжі проводила медитації та енергопрактики – навчала людей бути "господарями життя". Вартість одного сеансу – 375 євро. Попередньо вона нібито провела "глибокі наукові розкопки" із особистим ментором у Канаді.

Гарне життя та різні заходи дочка Сальдо і справді дуже любить. Навіть сам Сальдо не завжди був радий такому способу життя.

Ірина Сальдо видалила свої соцмережі

Із початком повномасштабної війни Ірина Сальдо видалила свої соцмережі, але Інтернет пам'ятає все. Нашим журналістам вдалося знайти пости з позначкою Ірини, фото, де вона кілька років тому позує на кінофестивалі в Каннах, фестивалі в Монте-Карло і подорожує, одягнена в Channel і Сен Лоран.

30 червня 2022 вона шукала прибиральницю на віллу в Мантон.

Коли у червні 2022 року Володимиру Сальдо видавали російський паспорт, він заявив, що це найбажаніший подарунок напередодні дня Росії. І поки він мріє про майбутнє Херсона у складі Росії, його дочка продовжує жити та працювати в одній із країн ЄС.