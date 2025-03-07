"Пишався бути українцем": на фронті загинув комбат 37 бригади морпіхів
- На війні з Росією загинув командир 1 батальйону морської піхоти 37 бригади Володимир Стогній.
- Військовий розпочав свій бойовий шлях у 2015 році: він виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом – ООС.
На війні з Росією загинув командир 1 батальйону морської піхоти 37 окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 37 окрему бригаду морської піхоти.
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Володимир Стогній загинув на фронті
Старший лейтенант Володимир Стогній мав позивний "Золотий". Він розпочав свій бойовий шлях у 2015 році: виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом – ООС.
Від початку повномасштабного вторгнення військовий служив у лавах 60 окремої механізованої бригади, де обіймав посаду командира розвідувального взводу.
Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з чисельних боїв,
– розповіли в 37 ОБрМП.
Володимир Стогній також проходив службу в 82 окремій десантно-штурмовій бригаді, обіймаючи посаду командира розвідувальної роти. Восени 2024 року він долучився до лав 37 окремої бригади морської піхоти – там військовий тимчасово виконував обов'язки командира 1 батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата.
Щиро любив Україну, пишався бути українцем, добре знався на культурі та історії рідного краю, вірив у нашу перемогу та докладав більше ніж максимум зусиль, аби наблизити цей день,
– підкреслили військові.
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