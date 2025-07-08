Ексдиректора авіазаводу з Білорусі, який воював за Росію, ліквідували на фронті

Колишній директор Оршанського авіаремонтного заводу з Білорусі, що належав "Мотор-Січ", Володимир Троїцький загинув у складі російських окупаційних військ. Відомо, що ще у 2023 році він підписав контракт із російською армією.

За інформацією українського проєкту "Хочу жить", 1 вересня 2023 року Володимир Троїцький підписав контракт з армією Росії, а вже 5 листопада того ж року загинув. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на білоруську газету "Наша Ніва".

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Ліквідація чергового злочинця

Журналісти повідомляють, що станом на 31 січня 2023 року Троїцький ще був ув'язненим у філії "Віцьба" держпідприємства "ВК 12-ВАЛ" і, ймовірно, перебував у виправній колонії №3.

Однак уже 1 вересня 2023 року чоловік підписав контракт із російською армією. Відомо, що він загинув 5 листопада того ж року. Припускають, що після звільнення він влаштувався на завод перед тим, як піти воювати.

Влітку 2024 року білоруські силовики розшукували його рідних, що може свідчити про те, що його тіло досі не поховане.

Ким був Володимир Троїцький

Володимир Троїцький очолював Оршанський авіаремонтний завод із 2007 по 2015 рік. Підприємство спеціалізується на ремонті гелікоптерів, зокрема різних модифікацій Мі-8, і свого часу належало українській компанії "Мотор Січ".

У 2018 році його засудили в Білорусі до чотирьох років колонії суворого режиму із конфіскацією майна. Троїцького визнали винним у зловживанні службовими повноваженнями під час будівництва аеродрому у 2011 – 2013 роках.

За словами самого Троїцького, його кримінальна справа нібито була "замовленням" з боку народного депутата України та гендиректора "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва.

У ті роки українська компанія придбала 60 відсотків акцій Оршанського авіаремонтного заводу та планувала інвестувати в його розвиток. Проте вже у 2018 році самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про націоналізацію підприємства.

Нагадаємо, сина експрезидента "Мотор Січ" Олександра Богуслаєва затримали в Монако у травні 2025 року за підозрою у розкраданні активів компанії. Арештовано його активи вартістю пів мільярда гривень.