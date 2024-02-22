Без батька залишилися троє дітей: у боях за Україну загинув 32-річний захисник із Тернопільщини

На війні загинув військовий Володимир Волочнюк родом із Тернопільщини. Йому було 32 роки, без батька залишилося троє дітей.

Про втрату повідомила Шумська територіальна громада. Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання 19 лютого.

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Чоловіку було всього 32 роки

Волочнюк Володимир Олександрович народився 1991 року, виріс у селі Тетильківці Шумської громади. Навчався у Тетильківській гімназії. Батьки і велика родина чоловіка досі проживаюють тут.

Чоловік же після одруження переїхав жити на Хмельниччину – в село Зіньки Білогірської громади. Разом із дружиною виховував трьох дітей. З початком повномасштабної війни Володимир став на захист держави.

"Загибель Володимира – це велика втрата для всіх нас. Він наш Герой! А ще – найкращий син, чоловік і тато, хороший друг та вірний побратим. Його пам'ятатимуть завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі", – йдеться у повідомленні громади.



Волочнюк Володимир загинув на війні / Фото Тетильківської громади

Там висловили щирі співчуття рідним та близьким захисника, який віддав своє життя за Україну і кожного з нас. Поховають Героя у селі Зіньки на Хмельниччині, де він проживав із сім'єю.

Втрати України на війні