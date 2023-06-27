Ми проїхали сьогодні сотні кілометрів, – Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Півдні

Володимир Зеленський увечері 26 червня відвідав передові позиції українських героїв на Південному напрямку. Там президент подякував захисникам.

Упродовж дня президент зустрівся з героями ЗСУ на різних напрямках фронту. Президент дякував їм за захист України та українського народу.

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Увечері Зеленський повідомив, що відвідав передові позиції українських героїв на Південному напрямку. Президент опублікував відповідне відео.

Подякував та вручив державні нагороди бійцям, які захищають Україну на південних ділянках фронту. Бажаю не втрачати міцності! Бережіть себе! Ми проїхали сьогодні сотні кілометрів, були в різних точках, спілкувалися з воїнами різних бригад, подякували різним нашим героїчним людям,

– наголосив український лідер.

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Також Зеленський побував на Донеччині. Під час вечірнього звернення президент подякував воїнам ЗСУ за слова підтримки та теплі обійми. Український лідер наголосив, що 26 червня – щасливий день. По всіх напрямках у ЗСУ було просування вперед. Зеленський побажав воїнам побільше таких днів.