Зеленський здійснить візит до Італії та зустрінеться з Маттареллою

У середу, 9 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

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Зеленський поїде до Італії

Зустріч Володимира Зеленського та Серджо Маттарелли запланована на 16:00 та відбудеться у Квіринальському палаці в Римі.

Варто зазначити, що вже наступного дня, 10 липня, в столиці Італії розпочнеться Конференція з відновлення України, яку прийматиме прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

За даними ЗМІ, окрім Володимира Зеленського, на заході будуть присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Згодом також стало відомо, що конференцію відвідає спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог. Водночас наразі невідомо, чи до нього приєднаються інші члени кабінету Трампа.

До слова, раніше Кіт Келлог розкрив своє бачення завершення війни в Україні. За його словами, в планах США зупинити бойові дії по лінії зіткнення та потім "спробувати повернути росіян до того, що він би назвав Лігою Націй".