Володимир Зеленський і Анджей Дуда прибули до Луцька

У неділю 9 липня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Луцьк. До міста він прибув не сам, а з польським президентом Анджеєм Дудою.

За наявною інформацією, лідери України та Польщі прибули до костелу святих Петра і Павла. Слід зазначити, що заздалегідь про візит глав двох держав ніхто не повідомляв.

Напередодні Зеленський та командири з "Азовсталі" прибули до Львова

Чому Зеленський і Дуда у Луцьку

Водночас варто зауважити, що напередодні міська рада Луцька повідомила мешканців. Йшлося про те, що рух транспорту вулицями Старого міста, де й розташований костел, перекриють. Причиною цього стане проведення заходів зі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.



Зеленський і Дуда прибули до Луцька / Фото "Суспільне"



Разом із Зеленським прибув глава Офісу Президента / Фото "Суспільне"

Невдовзі розпочалася жалобна меса, в якій взяли участь президенти двох країн. Зауважимо, що на месу також прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

Разом вшановуємо всіх невинно убієнних волинян! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші,

– написали у Канцелярії президента Польщі.



Дуда і Зеленський взяли участь у жалобній месі / Фото з Канцелярії президента Польщі

Візит Зеленського та Дуди до Луцька / Фото Офісу Президента

Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський прибув до Львова. Місто він відвідав після своєї поїздки до Туреччини.

Приїхав з командирами з "Азовсталі".

З нагоди візиту Президента України до Львова, центральну площу біля пам'ятника Шевченку заполонили сотні людей. Усі вони очікували на появу глави держави.

Також Володимира Зеленського зустріли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава ПЦУ митрополит Епіфаній, міський голова Львова Андрій Садовий та інші представники влади та духовенства. У центрі міста також було чимало як мешканців, так і представників ЗМІ.

Самі командири з "Азовсталі" на зустрічі в центрі Львова присутніми не були. Відомо, що напередодні вони спілкувалися з журналістами. Після цього, ймовірно, вони вирушили назустріч рідним і близьким.