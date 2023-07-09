Володимир Зеленський і Анджей Дуда прибули до Луцька
Джерело:"Суспільне"
У неділю 9 липня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав Луцьк. До міста він прибув не сам, а з польським президентом Анджеєм Дудою.
За наявною інформацією, лідери України та Польщі прибули до костелу святих Петра і Павла. Слід зазначити, що заздалегідь про візит глав двох держав ніхто не повідомляв.
Напередодні Зеленський та командири з "Азовсталі" прибули до Львова
Чому Зеленський і Дуда у Луцьку
Водночас варто зауважити, що напередодні міська рада Луцька повідомила мешканців. Йшлося про те, що рух транспорту вулицями Старого міста, де й розташований костел, перекриють. Причиною цього стане проведення заходів зі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.
Зеленський і Дуда прибули до Луцька / Фото "Суспільне"
Разом із Зеленським прибув глава Офісу Президента / Фото "Суспільне"
Невдовзі розпочалася жалобна меса, в якій взяли участь президенти двох країн. Зауважимо, що на месу також прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.
Разом вшановуємо всіх невинно убієнних волинян! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші,
– написали у Канцелярії президента Польщі.
Дуда і Зеленський взяли участь у жалобній месі / Фото з Канцелярії президента Польщі
Візит Зеленського та Дуди до Луцька / Фото Офісу Президента
Зауважимо, що напередодні Володимир Зеленський прибув до Львова. Місто він відвідав після своєї поїздки до Туреччини.
Приїхав з командирами з "Азовсталі".
З нагоди візиту Президента України до Львова, центральну площу біля пам'ятника Шевченку заполонили сотні людей. Усі вони очікували на появу глави держави.
Також Володимира Зеленського зустріли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава ПЦУ митрополит Епіфаній, міський голова Львова Андрій Садовий та інші представники влади та духовенства. У центрі міста також було чимало як мешканців, так і представників ЗМІ.
Самі командири з "Азовсталі" на зустрічі в центрі Львова присутніми не були. Відомо, що напередодні вони спілкувалися з журналістами. Після цього, ймовірно, вони вирушили назустріч рідним і близьким.