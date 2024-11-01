Ми могли б ударити превентивно, – Зеленський висловився про солдатів КНДР і пасивність Заходу

Володимир Зеленський, на тлі відправлення солдатів КНДР у Росію, зазначив, що Україна могла б превентивно ліквідувати цей військовий контингент. Це б сталося якби Україна мала відповідні дозволи на удари вглиб Росії західною зброєю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського у його телеграм-каналі. Наразі війська КНДР фіксували у Курській області Росії, де ЗСУ проводять свою операцію.

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Президент зазначив, що Північна Корея випробувала нову балістичну ракету. За словами Зеленського, це сталося напередодні, ця зброя має рекордний час у польоті й достатню висоту. Український лідер зауважив, що світ за цим просто спостерігає.

Північна Корея навчилася робити краще артилерію. Це вже сталося завдяки співпраці з Москвою. Навчилася робити краще й ракети – це вже очевидно. Зараз, на жаль, навчиться сучасної війни. Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону. Українці будуть змушені захищатись від них. А світ буде знову спостерігати,

– наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна неодноразово говорила, що не можна давати час таким загрозам та дозволяти Росії шукати й знаходити собі спільників.

"Не можна давати час будь-якому ворогу вільного світу зростати. Що об’єднує Пхеньян із Москвою? Тільки бажання воювати", – сказав президент.

Як підкреслив глава держави, зараз Україна та світ бачать кожен майданчик, на якому Росія на своїй території накопичує цих солдатів з Північної Кореї, – всі їхні табори.

Ми могли б ударити превентивно, якби в нас була ця можливість – бити достатньо далекобійно. І це залежить від партнерів,

– підкреслив український лідер.

Водночас він наголосив, що замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина спостерігає.

"Всі просто чекають, поки ще й північнокорейські військові почнуть завдавати ударів по українцях", – написав Зеленський.

Зеленський закликав Захід надати дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії на тлі залучення нею солдатів з КНДР / Відео з фейсбуку Володимира Зеленського

Глава держави також наголосив, що Україна з партнерами знає всю логістику між Росією та Північною Кореєю, яка допомагає російській агресії, і ця логістика має бути заблокована.

"Це залежить зокрема від сильних держав Азії. Це залежить від Китаю, який стільки говорить про припинення війни. А сам спостерігає. І поки звучать слова, на фронт їдуть військові з Північної Кореї", – зауважив Зеленський.

Український президент також зазначив, що кожен у світі, хто дійсно хоче, щоб ця війна Росії проти України не розширювалась і щоб війна з Європи не перекинулась на інші регіони світу, мусить не просто спостерігати.

Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями,

– резюмував глава держави.

Зрештою він підкреслив, що участь Північної Кореї в цій війні у Європі – це загроза всьому світу.