І на Кавказі, і в Грузії – одна й та сама схема, – Зеленський про тактику Росії у війні

Російська тактика ведення війни зрозуміла, адже Путін завжди повторює одні й ті самі ж дії. Спочатку російські військові намагаються захопити території, а потім – "вимити" незалежність й ідентичність.

Про це президент України заявив в інтерв'ю колумністці американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін. Він також додав, що в Україні напрацьована схема Путіна провалилася, адже українці – більший та сильніший народ, передає 24 Канал.

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Зеленський пояснив російську тактику ведення війни

Зеленський зауважив, що Росія хотіла б окупувати максимально Харківську область, включно з Харковом, однак цей наступ окупантів провалився. Так, за словами президента, початок був у окупантів успішний, однак потім вони втратили дуже багато людей і техніки. Тепер ворог буде швидко думати, що їм ще зробити, щоб політично мати якийсь інформаційний виграш.

"В цілому, я вам так скажу, як би це не звучало, але тактика ведення війни Росії дуже зрозуміла. Будь-який крок вперед на нашу територію, будь-яка окупація, навіть село, навіть якщо там не залишилося живого місця, – для них це позитив і вікно можливостей. Для чого? Для них важливо максимально відібрати собі від цієї війни. Це можна робити лише на успішній хвилі, тому для цього їм потрібна окупація чогось, а потім сказати: "Ми готові"", – заявив Зеленський.

Президент пояснив, що у цьому і є тактика Путіна, адже в його голові перемога – це несумісність з життям України. Відтак російський президент прагне захопити території, щоб потім "вимивати" українську незалежність. До таких сценаріїв Росія вже вдавалася на Кавказі, в Чечні й Грузії, а також практикує в Білорусі, "вимиваючи" народну ідентичність.

Його (Путіна – 24 Канал) перемога – вона абсолютно зрозуміла. Це вимивання ідентичності будь-якого народу. Він вже все це зробив з Кавказом і зараз робить і з Грузією. Завжди одна й та сама схема: закріпитися, взяти якусь територію під окупацію війною або політично, потім зміна влади, законодавства, вимивання незалежності, приєднання через формат того чи іншого союзу до Росії. І все це розчиняється у російському багні,

– пояснив Зеленський.

Однак в Україні напрацьована тактика Путіна не працює, а російським окупантам – складніше. Зеленський пояснив, що український народ більший і сильніший ніж ті, з ким Росія робила це раніше. Тому на тимчасово окупованих територіях "вимивати" ідентичність українців російським окупантам складніше.