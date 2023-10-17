Чи звертався Зеленський щодо можливості візиту до Ізраїлю: посол розставив крапки над "і"

Володимир Зеленський підтримує Ізраїль у його боротьбі з терористами ХАМАС. Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що український лідер хотів відвідати країну, однак йому ввічливо відмовили.

Євген Корнійчук – посол України в Ізраїлі – зауважив, що у Зеленського – не надто багато можливостей для виїзду за кордон. Особливо на тлі активізації на Сході. Офіційних запитів щодо візиту українського лідера до Ізраїлю не було.

Зверніть увагу Є зацікавленість, – посол України висловився про можливий візит Зеленського до Ізраїлю

Корнійчук додав, що коментувати, чи Зеленського запросили до країни, він не може.

Не було жодного офіційного звернення Зеленського. Я впевнений, що під час наступного міжнародного турне така можливість буде, а ізраїльський уряд не матиме жодних заперечень,

– мовиться у повідомленні.

Посол зауважив, що оцінює контакти з керівництвом Ізраїлю як позитивні.

Що писали ЗМІ

Зеленський нещодавно закликав світових лідерів відвідати Ізраїль та показати людям свою підтримку. ЗМІ заявили, що український президент начебто хотів приїхати до країни, однак йому нібито ввічливо відмовили у візиті, заявивши, що це – "не на часі". Офіційних підтверджень цих заяв не було.

До слова, сьогодні, 17 жовтня, перша леді Олена Зеленська провела розмову з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог. Зеленська висловила співчуття й наголосила, що люди у всіх куточках України підтримують Ізраїль.