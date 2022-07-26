Зеленський отримав премію Черчилля: як відреагував президент

Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство. Президент України взяв участь у церемонії нагородження у форматі відеоконференції.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.

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Він констатував, що зараз демократія у Європі перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм.

Як і Вінстон Черчилль, президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя,

– сказав Лоуренс Геллер.

За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а "його відстоювання демократії надихає всіх нас".

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Дякуючи за нагороду, президент України зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися в боях з російським агресором.

"Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії", – акцентував Володимир Зеленський.



Зеленський отримав премію Черчилля / Фото ОП

Він також висловив переконання, що українці та європейська історія завжди пам'ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та ідеї свободи загалом. Зокрема, президент відзначив лідерство Бориса Джонсона.

За словами глави держави, зараз ми боремося не просто за землю, права людей чи українського народу, не просто за свободу у Європі – ми разом боремось за те, щоб жоден агресор більше ніколи не розглядав війну як засіб для досягнення загарбницьких цілей.

"І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати всім у світі й надовго, що демократії, об'єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що в неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю, тільки якщо росія програє на полі бою в Україні", – сказав Володимир Зеленський.

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Нагорода, якою було відзначено главу української держави, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.

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