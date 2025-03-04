Зеленський провів "хорошу розмову" з ймовірним майбутнім канцлером Німеччини Мерцом

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з ймовірним майбутнім німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом від консервативного Християнсько-демократичного союзу. За словами глави держави, діалог був "хороший".

У своїх соцмережах президент розповів про деталі розмови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського в соцмережі X.

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Що каже Зеленський про розмову з Мерцом

Український президент розповів, що разом з Фрідріхом Мерцом вони скоординували позиції, а також домовилися щодо подальшої співпраці та контактів.

Вдячний за підтримку. Ми в Україні дуже цінуємо зусилля Німеччини для відновлення європейської безпеки та захисту життя в Україні,

– каже Зеленський.

Він додає, що саме Німеччина є лідером у постачанні систем ППО в Україну та відіграє одну з провідних ролей у забезпеченні фінансової стійкості держави. Зазначимо, що ця розмова відбулася на тлі повідомлень про призупинення надання допомоги Києву від Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що раніше Німеччина посідала друге місце за наданням допомоги Україні після США.