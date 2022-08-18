Зеленський розповів про результати візиту до Львова та подякував мешканцям міста за прийом
Президент України Володимир Зеленський відзвітував про свій візит до Львова та поділився результатами тристоронніх переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.
18 серпня, під час свого традиційного звернення, у першу чергу Володимир Зеленський подякував Львову та його жителям за підтримку та гостинність. Про це повідомляє 24 канал.
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Що Зеленський робив у Львові
Володимир Зеленський приїхав у Львів із самого ранку. За словами президента, у першу чергу він провідав поранених захисників України, які наразі проходять лікування у госпіталі. Також він вшанував пам'ять загиблих військових, які віддали своє життя за свободу нашої країни.
Крім цього, глава держави побував у Національній академії Сухопутних військ та вручив нагороди найкращим воїнам.
Передусім відвідав наших захисників – тих, хто лікується після поранень у шпиталі. Дуже хоробрі хлопці, сильні. Подякував лікарям, які роблять усе, щоб якнайшвидше відновити здоров’я наших воїнів. Був дуже радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються у Національній академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Було надзвичайно приємно почути, що дедалі більше охочих стати офіцерами української армії,
– сказав президент.
Він повідомив, що конкурс на одне місце в академії зараз такий, який раніше був лише у цивільних вишах. За словами президента, це дає підстави пишатися не лише патріотизмом української молоді, а й тим, що люди вірять в Україну, ЗСУ та у нашу перемогу.
Немає іншої альтернативи – ми повинні повернути все своє та гарантувати безпеку для всіх майбутніх поколінь України,
– додав Володимир Зеленський.
Про що Зеленський говорив з президентом Туреччини та генсеком ООН
Глава держави розповів про результати переговорів з Генеральним секретарем ООН Гутеррешем і президентом Туреччини Ердоганом. За словами президента, більшість пунктів, які обговорювались, уже є в новинах. Зокрема говорили про:
- Ситуацію на ЗАЕС та особливості візиту МАГАТЕ на станцію,
- Українських полонених, яких утримує росія,
- Зернову ініціативу,
- Оборонну співпрацю України та Туреччини,
- Позицію ООН та Туреччини щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.
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