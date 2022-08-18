Зеленський розповів про результати візиту до Львова та подякував мешканцям міста за прийом

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про свій візит до Львова та поділився результатами тристоронніх переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

18 серпня, під час свого традиційного звернення, у першу чергу Володимир Зеленський подякував Львову та його жителям за підтримку та гостинність. Про це повідомляє 24 канал.

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Що Зеленський робив у Львові

Володимир Зеленський приїхав у Львів із самого ранку. За словами президента, у першу чергу він провідав поранених захисників України, які наразі проходять лікування у госпіталі. Також він вшанував пам'ять загиблих військових, які віддали своє життя за свободу нашої країни.

Крім цього, глава держави побував у Національній академії Сухопутних військ та вручив нагороди найкращим воїнам.

Передусім відвідав наших захисників – тих, хто лікується після поранень у шпиталі. Дуже хоробрі хлопці, сильні. Подякував лікарям, які роблять усе, щоб якнайшвидше відновити здоров’я наших воїнів. Був дуже радий побачити хлопців і дівчат, які навчаються у Національній академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Було надзвичайно приємно почути, що дедалі більше охочих стати офіцерами української армії,

– сказав президент.

Він повідомив, що конкурс на одне місце в академії зараз такий, який раніше був лише у цивільних вишах. За словами президента, це дає підстави пишатися не лише патріотизмом української молоді, а й тим, що люди вірять в Україну, ЗСУ та у нашу перемогу.

Немає іншої альтернативи – ми повинні повернути все своє та гарантувати безпеку для всіх майбутніх поколінь України,

– додав Володимир Зеленський.

Про що Зеленський говорив з президентом Туреччини та генсеком ООН

Глава держави розповів про результати переговорів з Генеральним секретарем ООН Гутеррешем і президентом Туреччини Ердоганом. За словами президента, більшість пунктів, які обговорювались, уже є в новинах. Зокрема говорили про:

Ситуацію на ЗАЕС та особливості візиту МАГАТЕ на станцію,

Українських полонених, яких утримує росія,

Зернову ініціативу,

Оборонну співпрацю України та Туреччини,

Позицію ООН та Туреччини щодо псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

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