Чекаємо рішення ще від однієї держави, – Зеленський про надання Україні танків

Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня, прибув з офіційним візитом до Львова. Президент зустрівся з Анджеєм Дудою та Ґітанасом Науседою.

Володимир Зеленський зазначив, що є дуже позитивні сигнали щодо надання нашій державі танків. Про це інформує 24 Канал.

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Щодо танків – є дуже позитивні сигнали. Ми очікуємо об'єднаного рішення,

– підкреслив президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що одна держава з Леопардами нам не зможе допомогти. Адже ми боремося з тисячами танків.

Президент наголосив, що нашим партнерам треба жаліти передусім наших людей, а не свої танки. Та додав, що наразі Україна чекає на рішення ще від однієї держави.

Польща передасть Україні роту танків Leopard

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Зауважимо, що це Дуда також підтвердив у своєму твітері. Президент зазначив що "таке рішення вже є в Польщі". Детальніше про це читайте тут.