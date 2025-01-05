Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну після війни, — Зеленський

Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну після війни. Він назвав це символічним жестом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс президента України. Володимир Зеленський підкреслив важливість спільної позиції щодо миру через силу.

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Трамп може прилетіти в Україну

Під час тригодинного інтерв'ю для американського подкастера Лекса Фрідмана Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп здійснить історичний візит до України.

Так, війна закінчиться, і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно,

– зазначив Зеленський.

Президент України також наголосив на важливості позиції "миру через силу", яку поділяє і обраний президент США.

Якщо ти сильний, ти можеш говорити. Ми маємо бути сильними, і Україна має бути сильною,

– підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив про можливе відкриття Львівського аеропорту вже наступного року, навіть за умов воєнного стану. Це може стати першим кроком до відновлення повноцінного авіасполучення в Україні.