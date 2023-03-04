Зеленський пояснив, як Україна житиме поруч з Росією після війни

Президент України Володимир Зеленський прибув до Львова з робочим візитом. Зокрема, 4 березня, глава держави зустрівся зі студентами.

На зустрічі очільник країни дав відповідь на непросте запитання, яке стосувалось подальшого життя України з таким сусідом, як Росія. Зеленський зазначив, що насамперед повинна змінитись саме наша держава.

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Зеленський переконаний, що цивілізаційний і безпековий захист України забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

Крім того, президент заявив, що Україні треба бути країною-переможцем. За його словами, дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки.

Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі. Щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України,

– заявив Зеленський.

Своєю чергою, президентка Європарламенту Роберта Мацола запевнила, що Україна точно буде в ЄС. Ба більше, вона заявила, що Європа буде з Україною до перемоги у війні.

"І лише Україна може вирішувати, коли війна завершиться. Ми не можемо говорити про мир без справедливості, без свободи, без суверенітету й територіальної цілісності", – додала Мецола.

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Президент розповів, що у Львові завершилося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України. За його словами, учасники засідання домовилися, що вже упродовж березня Кабмін підготує рішення, які необхідні для бюджетної стійкості українців та українок. Зміни до закону про держбюджет запропонують Раді.

Окрім того, Кабмін затвердив Державну антикорупційну програму. Зеленський наголосив, що ці кроки дадуть державі більше прозорості. Тим часом суспільство отримає більше можливостей для взаємодії з державою.

Президент наголосив, що у Львові продовжила роботу конференція United for Justice. На ній обговорюють розслідування, покарання окупантів за знущання з людей, за зґвалтування та інші насильницькі злочини, скоєні на окупованій території.

Зеленський подякував Мецолі. Також український лідер адресував слова вдячності воїнам, які оберігають Україну від російських окупантів. Зокрема, незламним захисникам Бахмута.

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