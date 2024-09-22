Я все ще тримаюся, – Зеленський про те, як війна вплинула на нього

Війна глибоко впливає на людську психіку та змінює людей. Володимир Зеленський розповів, як російське вторгнення відобразилося на ньому.

Своїми переживаннями президент України поділився в інтерв'ю The New Yorker, передає 24 Канал.

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Психологічний стан Зеленського

Володимир Зеленський у відповідь на питання про зміни свого психологічного стану з початком великої війни зауважив, що все ще тримається.

Президент України зазначив, що у порівнянні з минулим він став менш емоційним, адже на це просто немає часу. Водночас Зеленський додав, що у нього також немає часу на аргументовані розмови та суперечки.

У мене є можливість думати вголос таким чином лише під час інтерв'ю. Я цього не роблю зі своїми підлеглими і колегами по уряду. Якби я сів і обмірковував кожне рішення протягом години, я міг би приймати лише два-три рішення на день. Але я маю зробити двадцять-тридцять,

– каже український гарант.

Водночас Володимир Зеленський також прокоментував зміни у риториці щодо мирних переговорів з Росією. Він вказав, що Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє, проте у цьому питанні треба бути конструктивними. Однак план потрібно підготувати без росіян.