Обговорили з Францією спільне виробництво БпЛА й артилерії, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 13 січня традиційно звернувся до українців. У ньому він розповів про деталі міжнародних зустрічей, а також відзначив бійців Національної гвардії України.

Президент України у зверненні підбив підсумки 689 дня повномасштабної війни. Також він розповів про деталі зустрічі з новим міністром Франції.

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Деталі зустрічі з міністром Франції

Традиційне звернення Володимир Зеленський почав з того, що розповів деталі міжнародних зустрічей. Зокрема, він повідомив, що спочатку в онлайн-формі поспілкувався з лідерами парламентської коаліції Болгарії.

Провідні політичні сили. Наші відносини. Наша спільна безпека – усіх у Європі. Хороша і продуктивна розмова. Я вдячний за розуміння – розуміння саме того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй,

– прокоментував Зеленський переговори з урядом Болгарії.

Зеленський 13 січня також зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції. У зверненні президент України наголосив, що ця зустріч була дуже символічною, адже це перший закордонний візит Стефана Сежурне. Зеленський підкреслив, що ця зустріч також відбулася в такий час, коли Росія намагається наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО.

Коментуючи підсумки зустрічі з французьким міністром, президент України додав, що обговорив з ним спільне виробництво зброї.

Сьогодні ми обговорили наші оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО. Я поінформував про роботу щодо Формули миру. Вдячний Франції за активну участь у цій глобальній роботі,

– заявив президент України.

Звернення Зеленського: дивіться відео

Він також додав, що вже готується до форуму в Давосі. В рамках нього Україна хоче вкотре продемонструвати свою позицію та можливості – "спільні можливості усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода".

Зеленський відзначив бійців Нацгвардії

У зверненні Зеленський подякував бійцям Національної гвардії, які разом з усіма Силами оборони та безпеки надзвичайно сміливо та стійко захищають українські позиції. Зокрема, президент України відзначив:

15-ту бригаду Нацгвардії – старшого солдата Валерія Семенця та молодшого сержанта Сергія Коваля, які є воїнами взводу оперативного призначення;

3-тю бригаду оперативного призначення – солдата Віталія Сащука, солдата Миколу Нагайчука, солдата Юрія Косюту;

14-ту бригаду – молодшого сержанта Володимира Олійника, старшого сержанта Василя Чернююка.

Окремо також Зеленський відзначив воїнів центру спецпризначення Нацгвардії "Омега", зокрема бійців 1-го загону, які ефективно виконують завдання на Авдіївському напрямку, а також усіх воїнів 3-го загону "Омеги", які воюють на Мелітопольському напрямку, підсилюючи підрозділи Сил оборони.

Я дякую вам за знищення ворога, хлопці! Я дякую всім вашим побратимам, усім, хто точно знає, що незалежність не буває нагородою. Незалежність здобувають сміливі. Я дякую всім в Україні, хто саме такий! І всім у світі, хто допомагає нашій державі!

– наголосив Зеленський.