Зеленський зустрінеться з Ердоганом у Туреччині: про що говоритимуть і чому цей візит важливий

В адміністрації президента Туреччини анонсували зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана, яка має відбутися 7 липня. Ймовірною темою перемовин може стати питання зернової угоди.

Більш детально про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив, яким стратегічним партнером є Туреччина по відношенню до України.

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Зернові домовленості

Зернова угода була пролонгована у березні на 120 днів і вже 18 липня її термін спливає. За словами політтехнолога, Росія заявила, що не збирається її продовжувати.

Ердоган сказав, що звинувачує воєнне лобі, але не уточнив якої країни, буцімто йому заважають продовжити угоду. У свою чергу Росія висунула смішну вимогу, яка показала, що там немає держави як такої,

– зазначив Шейтельман.

Основна вимога Росії – бодай частково зняти санкцій з "Россільгоспбанку" і повернути йому доступу до SWIFT. Важливо, головою цього банку є син Миколи Патрушева Дмитро.

"Він відмиває гроші російської еліти через цей банк. Вони хочуть повернути SWIFT і виводити на захід гроші під патронажем сина Патрушева. Коли такі вузькі особисті цілі хочуть обміняти на масштабну зернову угоду, це свідчить, що в Росії держави, як такої, немає", – сказав політтехнолог.

Михайло Шейтельман про зустріч Зеленського та Ердогана: дивитись відео

Позиція Ердогана

Ердоган розуміє усі плани Росії, вважає Шейтельман. А тому, ймовірно, буде на боці України і зможе допомогти. Ба більше – особистий візит Зеленського є досить символічним.

"У Ердогана було багато ролей у цій війні. Мовиться не лише про зернову угоду. Тут і "Байрактари" і обмін полоненими, і визволення азовців – все це можна зарахувати до активу Ердогана як нашого партнера", – додав політтехнолог.

Зустріч Зеленського та Ердогана: що відомо

Зазначимо, зернова угода була укладена між Росією та Україною за участю Туреччини та ООН у Стамбулі 22 липня 2022 року. Вона була створена для процедури безпечного експорту зерна з українських портів і вирішенню продовольчої кризи у світі. Росія усіляко зривала домовленості і блокувала поставки.