Зеленський з'явився у Viber

У месенджері Viber почав роботу канал Володимира Зеленського. Тепер більше українців зможуть отримувати офіційну інформацію напряму від президента.

В Офісі президента повідомили, що в месенджері Viber запрацював канал Президента України Володимира Зеленського.

Важливо На які канали підписатись у Viber, щоб бути в курсі новин

Зеленський у Viber: як знайти сторінку

Тепер громадяни, які користуються саме месенджером Viber, можуть отримувати актуальні новини у найзручніший для них спосіб. Українців закликали долучатись. Там з'являтимуться звернення глави держави та найголовніші новини з міжнародного фронту.



Володимир Зеленський тепер у Viber / Скриншот

Знайти сторінку президента у месенджері можна, перейшовши за посиланням.

Також на офіційний канал Зеленського можна підписатися, відсканувавши QR-код:

У Володимира Зеленського у Viber лише один канал

Наголосимо, що єдиний офіційний канал Зеленського у Viber – за посиланням вище. Якщо ви підписані на іншу сторінку, закликаємо вас відписатися, оскільки це – фейк.

Пам'ятайте, ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями у месенджерах та не передавайте свої дані стороннім особам. Часто шахраї видають себе за відомих осіб або організації.