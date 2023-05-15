Зеленський жорстко відреагував на вкиди WP про контакти Пригожина з ГУР

Видання The Washington Post розлютило президента Володимира Зеленського питаннями щодо роботи розвідки. Він спитав у журналістів, чому вони шкодять Україні.

The Washington Post 13 травня опублікувала інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Під час нього журналісти запитали президента України про контакти засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з ГУР МО. Згодом цей фрагмент видалили, а після його поширення в мережі – повернули.

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Що трапилось між Зеленським та WP

У видаленому фрагменті, який вже повернули на сайт, журналісти заявили президенту Зеленському, що "секретні документи", злиті в мережі, вказують на зв'язки Пригожина з ГУР й запитали, чи правда це. Питання неабияк розлютило Зеленського. Він не підтвердив зв'язки з Пригожиним, проте наголосив, що питання розвідки – це питання розвідки.

Це питання розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? І дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду розповідає про діяльність нашої розвідки, я хотів би запитати у вас: з якими джерелами в Україні ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки? Адже це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?

– запитав Зеленський.

Журналісти заявили, що опираються виключно на "витік документів", у яких вказано, що Зеленський нібито обговорював з Будановим російський план "викриття" Пригожина. Також журналісти не зважили на "грубий натяк", що питання роботи розвідки – табу. Тож на додачу вони заявили, що за їхніми даними Пригожин нібито зустрічався з офіцерами ГУР в Африці.

Слухайте, якщо чесно, ну ви просто щось читаєте, щось говорите. Я просто не розумію, звідки ви це берете, з ким розмовляєте тощо. Ви розповідаєте про те, як я зустрічався з Будановим. Це свідчить про те, що у вас є люди, у яких є якісь записи, або у вас є докази, або у вас щось є, тому що так це виглядає. Ви знову робите те, що робили раніше. Ви публікуєте якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі. Тож я не зовсім розумію, про що ви говорите. Я не зовсім розумію вашу мету. Ваша мета – допомогти Росії? Значить, у нас різні цілі,

– сказав президент.

Він наголосив, що кожне з цих питань демотивує Україну та певних партнерів допомагати Україні. На ствердження журналістів про те, що ці дані просто були в "таємних документах", Зеленський звернув увагу на те, що у суспільства немає доступу до цих документів і не може бути. Тож йому дивно, що WP регулярно публікує якусь "лоскотну" інформацію, пов'язану з Україною, зокрема про контрнаступ ЗСУ. Він наголосив, що такі "вкиди" працюють на користь Росії.

Вони (документи – ред.) не були в інтернеті, вони були частиною чогось. Ми, нормальне суспільство, не могли отримати доступ до всього цього. Не могли. А потім, я думаю, почала з'являтися інформація, яку стали публікувати частково, і все інше. Я думаю, що це ваше – або вашої редколегії, або когось іще. Я не хочу нікого образити, я не знаю. Тому сьогодні ви публікуєте цю інформацію по частинах. Ви публікуєте інформацію про контрнаступ України, про те чи інше. Я вам сказав, що я думаю, що це – як би висловитися? – хтось десь щось почув, хтось десь щось опублікував, але інформацію скомпілювали, і вона різна і не працює на користь України,

– сказав Зеленський.

Washington Post пояснило " Українській правді " видалення цього фрагмента тим, що готувало до публікації текст про Пригожина та його контакти з українською розвідкою і помилково виклало у відкритий доступ повну розшифровку розмови з Володимиром Зеленським до виходу розслідування.

Примітно, що видання таки опублікувало свій матеріал про Пригожина. Крім "секретних документів", журналісти посилалися на українських та американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Пригожин сказав, що він досі в Африці з Будановим

Після публікації фрагмента російські видання вирішили звернутись за коментарем до Пригожина. Той відповів їм, що досі з Будановим перебуває в Африці.

Звичайно, можу підтвердити цю інформацію. Нам взагалі нічого приховувати від іноземних спецслужб. Ми досі з Будановим перебуваємо в Африці. А що стосується WP і видаленого фрагмента, то я думаю, що це трапилося через те, що вони не купили вчасно квитки і бояться, якщо хтось дізнається, що WP все ще в Африці, їм продадуть бізнес-клас задорого. Тому вони просто хочуть заощадити, як зазвичай,

– сказав він.