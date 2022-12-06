Зеленський відвідав поранених захисників на Харківщині і привітав їх із Днем ЗСУ

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області відвідав поранених українських захисників у шпиталі. Він також привітав їх з Днем Збройних Сил України.

У лікарні президент України не лише провідав військових, але й вручив державні нагороди військовим медикам.

Важливо Зеленський може поїхати за кордон з візитом: Никифоров назвав умову

Зеленський подякував лікарям за те, що вони зберігають життя наших воїнів.

Вітаю вас із цим надважливим для нас усіх святом! Дуже дякую за те, що допомагаєте вижити нашим героям. І хочеться в цей день побажати здоров'я людям, які підтримують здоров'я наших військових. Бережіть себе, бо ви бережете Україну,

– сказав глава держави.

Президентові розповіли про стан поранених та перебіг їх лікування. В Офісі Президента заявили про високі показники реанімації військових, які перебували в стані клінічної смерті. У лікарні Зеленський побажав наших героям якнайшвидшого одужання та вручив державні нагороди.

"Нагородив українських військових, які мужньо та самовіддано захищали суверенітет України під час боїв на Харківщині. Дякую вам за вашу службу", – написав Зеленський у телеграмі.

Президент вручив українським захисникам державні нагороди: дивіться відео

Зеленський відвідав поранених захисників у лікарні / Фото Офісу Президента

Додамо, що 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил України. Цьогоріч, як і останні 8 років, це свято відчувається з особливою гіркотою та вдячністю. Раніше Володимир Зеленський сказав, що 30 років, 8 років та 285 днів військові день та вночі боронять нашу землю. Президент наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть цей подвиг і допомагатимуть роботі захисників.

Під час поїздки на передову Зеленський зустрівся із військовими та вручив їм державні нагороди. Він сподівається наступного разу відсвяткувати з ними у Луганську та Донецьку.