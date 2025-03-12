"Не порушуватиму Конституцію": Зеленський сказав, які "червоні лінії" України

Президент Володимир Зеленський пояснив, що є "червоними лініями" для України. Зокрема, він заявив, що не визнаватиме окуповані території російськими.

А також додав, що за ці землі билися та гинули українські захисники. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Зеленського, який транслює "Суспільне Новини".

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Що заявив Зеленський про "червоні лінії"

Глава держави каже, що він, як президент, і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати Конституцію. Натомість вони захищатимуть суверенітет та незалежність держави.

Нам дуже непросто проти такого ворога битися. Це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність і тому визнавати будь-які окуповані території російськими ми не будемо,

– каже Зеленський.

Він додає, що Україна не забуде про всі поранення та смерті, які трапилися під час повномасштабного вторгнення та пояснює, що саме це є "найголовнішою червоною лінією". А також переконує, що російські воєнні злочини не залишаться безкарними.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що Україна погодилася на 30-денне перемир'я у війні з Росією. Глава держави пояснює, що таке рішення прийняли для того, аби зруйнувати російські наративи про те, що нібито вона не прагне до миру.