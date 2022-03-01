За бажання бути рівними ми віддаємо найкращих, – Зеленський виступив на засіданні Європарламенту

Проезидент України Володимир Зеленський у режиму відеозв'язку виступив на засіданні Європарламенту. Там сьогодні розглядають заявку України на членство в Євросоюзі.

Глава держави розповів Європарламенту про перебіг війни в Україні. Зеленський наголосив на тому, що українці захищають свою землю ціною власного життя, повідомляє 24 канал.

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Україна об'єднала Європу

Володимир Зеленський наголосив, що Україні зараз вдалося об'єднати Європу. Однак глава держави висловив жаль з приводу того, що трапилося такою високою ціною.

Така висока ціна, дуже висока ціна - тисячі загиблих людей. Дві революції, одна війна і 5 днів повномасштабного вторгненння Російської Федерації

– наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що за своє бажання бути рівними, бути членом Євросоюзу, Україна платить ціну в вигляді людських життів.

Також президент зазаначив, що зараз Європа не лише говорить, що Україна переможе у війні, а й бачить це.

Зеленський розповів про обстріли

Володимир Зеленський розповів Європарламенту про нахабний та цинічний обстріл Харкова, на яку загарбники випустили дві крилаті ракети у найбільшу площу України – площу Свободи.

Площа свободи – і це є найбільша площа Європи, це правда. Уявіть собі: зранку дві крилаті ракети у площу свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи.

У війні гинуть діти

Глава держави наголосив, що ми боремося за майбутнє наших дітей. Однак і вони гинуть у війні, яку розв'язала Росія.

Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах вони працюють? На яких ракетах? Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив,

– наголосив Зеленський.

Україна буде міцнішою з Євросоюзом

Зараз український народ бореться за виживання у війні з агресором. Однак Зеленський зазначив, що ми боремося і за право бути рівноправною частиною Європи.

Президент підкреслив, що з нами Європейський Союз буде міцнішим, а Україна без ЄС буде самотньою. Тому Зеленський закликав Євросоюз до дій.

Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя преможе смерть, а світ – темряву,

– наголосив Зеленський.

Після виступу євродепутати стоячи аплодували українському президенту.

Виступ Зеленського на засіданні Європарламенту: дивіться відео

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