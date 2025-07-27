Повернення того, що було до 22 липня: громадський діяч проаналізував законопроєкт Зеленського

Після мітингів та критики Європи щодо закону №12414 у Верховній Раді зареєстрували ініційований президентом України Володимиром Зеленським законопроєкт "щодо посилення повноважень" НАБУ та САП. Він поверне Україну до 22 липня.

Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що підписання скандального закону було досить дивним. Однак президент відреагував доволі швидко.

Дивіться також Кривонос закликав не втручатися в роботу НАБУ до завершення дії закону №12414

Що передбачає законопроєкт Зеленського?

Громадський діяч зазначив, що законопроєкт Зеленського – це повернення до того часу, який був перед підписанням закону №12414. Тобто після голосування за нього, яке має відбутись 31 липня, ми повернемось до того, що було до 22 липня.

Постає риторичне питання – для чого це все було? Доволі серйозна історія для України, ми отримали чимало негативу. Однак те, що президент швидко змінив своє рішення і вирішив повернутись до першочергового формату, дуже добре. Він почув суспільне невдоволення та критику,

– наголосив Клочок.

Водночас 48 депутатів зареєстрували новий законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП у Верховній Раді. Громадський діяч зауважив, що фін фактично не відрізняється від законопроєкту Зеленського.

Отже, якщо депутати проголосують за цю законодавчу ініціативу, це не лише поверне ситуацію, а й дещо "охолодить залаштунковий діалог" західних партнерів з українською владою.

"Я бачу ще один позитивний момент. Було багато нарікань на роботу антикорупційних органів. Багато учасників акції виходили не так на підтримку НАБУ та САП, як за те, щоб в Україні не було концентрації влади та авторитаризму. Ця історія стане приводом для проведення аудиту на ефективність НАБУ та САП як конкурентних правоохоронних систем", – сказав він.

Однак Клочок додав, що законопроєкти нардепів та Зеленського розв'язують лише ситуативну проблему і не дає відповіді на глобальні питання щодо роботи усіх правоохоронних систем та судів.