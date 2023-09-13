Уже найближчим часом: Зеленський може вкотре зустрітися з Дудою

Український лідер, ймовірно, вкотре зустрінеться зі своїм польським колегою та добрим другом нашої держави. Зустріч може відбутися вже найближчим часом.

Можливу зустріч підтвердив очільник канцелярії президента Польщі. Однак, з міркувань безпеки, подробиць не розповів.

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Що відомо про можливу зустріч глав держав

Зі зрозумілих причин Павел Шрот не назвав ані дату, ані місце зустрічі двох лідерів.

Я не хочу забігати наперед, тому що я маю свої дані, але є різні міркування безпеки. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він під загрозою терористичної атаки з боку Росії,

– зазначив очільник канцелярії польського президента.

Про що саме йтиме мова на зустрічі, Шрот не уточнив. Втім, також зазначив, що Дуда підтримує позицію польського уряду щодо продовження ембарго на українські продукти.

"Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що це зерно Польщі не потрібне. Це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов'язаних з російською агресією проти України. І потрібно сприяти перевезенню цього українського зерна через Польщу до цих країн", – підкреслив Шрот.

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Зеленський може полетіти у США

Зауважимо, раніше британська газета писала, що вже у вересні президент може вирушити до США. За даними ЗМІ, ймовірно, Володимир Зеленський братиме участь у щорічній зустрічі світових лідерів в ООН у Нью-Йорку. Окрім того, буде на засіданні Радбезу.